Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii", rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina

Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina

Elena Boruz
01 sept. 2025, 20:05
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina
Sursă foto: Instagram/@oanamonea

Oana Monea, ispita supremă a sezonului 9 „Insula Iubirii”, a rupt tăcerea, după ce o fostă concurentă a vorbit despre ea în mediul online. 

Femeia nu s-a mai abținut și și-a dat frâu liber gândurilor și…cuvintelor. Blondina a explicat că nu are niciun fel de tangență cu fosta concurentă și nu înțelege de ce ține morțiș să facă afirmații despre ea.

Cuprins:

  • Ce răspuns a dat Oana Monea
  • Ce a spus Daiana Prodan despre Oana Monea

Ce răspuns a dat Oana Monea

Fosta concurentă a emisiunii, Daiana Prodan, a luat foc după imaginile prezentate la TV cu Oana Monea și soția celui pe care aceasta a reușit să îl ispitească. Astfel, după mai multe afirmații pe care Daiana le-a făcut, Oana i-a dat o replică.

Ispita a insinuat că Daiana ar avea astfel de gesturi din dorința de a fi preluată de presă, de a reveni în spațiul public.

„Daiana insistă foarte mult să îmi atragă atenția, insistă foarte mult să își verse ea ceea ce o deranjează pe ea, nu știu exact. Eu nu am nicio treabă cu fata asta, nu știu exact care este supărarea ei cu mine sau faptul că poate ea vrea să iasă în presă, să își facă… Nu înțeleg. Toată lumea are o părere. Poate și eu am o părere despre ea, dar o țin pentru mine”, a transmis Oana Monea, conform cancan.

Ce a spus Daiana Prodan despre Oana Monea

Daiana a fost concurentă sezonul precedent în cadrul reality-show-ului tentației. Femeia este cunoscută pentru felul său direct de a fi, pentru faptul că spune lucrurilor pe nume, fără a ține cont de părerile celor din jur.

Astfel, ea nu s-a putut abține, atunci când la televizor au fost difuzate imaginile în care Oana Monea s-a întâlnit cu soția lui Marius Avram, Maria. Ea a făcut afirmații conform cărora ispita ar fi „lipsită de empatie” și tocmai din acest motiv ar fi singură.

„Ziceți ce vreți dar nu are pic de empatie în ea. Așa mândră e, zici că ce a câștigat. Nici cu Maria nu mi-e rușine, dar așa ceva nu se face. Să te uiți cu așa o satisfacție la o femeie care își vede soțul în ipostaza aia? De-aia ești singură sora mea la 50 de ani. Sorry! (n.r. scuze)”, a fost mesajul scris de Daiana Prodan pe rețelele de socializare.

