Președintele american Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție (DOJ) să îi plătească aproximativ 230 de milioane de dolari drept compensație pentru daunele suferite în urma investigațiilor federale mai vechi ce l-au vizat. Această solicitare, de o anvergură financiară neobișnuită, este considerată o situație fără precedent în istoria americană.

Cererea este profund problematică, deoarece plângerile au fost formulate de Trump în calitate de cetățean privat, dar procesul de evaluare și aprobare a decontării este acum supervizat de executivul instituției pe care o acuză, instituție pe care, de la revenirea sa la Casa Albă, o comandă.

Suma reprezintă totalul a două plângeri administrative distincte depuse de echipa legală a lui Trump în 2023 și 2024.

Dincolo de valoarea monetară, situația a generat un conflict etic major, întrucât aprobarea unei astfel de plăți ar necesita semnătura unor oficiali de rang înalt din cadrul DOJ care au activat anterior ca avocați ai lui Trump sau ai asociaților săi.

Cum a ajuns Trump în postura de a cere despăgubiri Departamentului de Justiție

Suma solicitată de 230 de milioane de dolari este cea mai mare de acest tip depusă vreodată împotriva guvernului federal prin mecanismul administrativ de despăgubire.

Plângerile prin intermediul unui proces administrativ, un pas obligatoriu care, în mod normal, precede depunerea unei acțiuni civile în instanța federală.

Mecanismul legal utilizat este cel prevăzut de Actul Federal al Cererilor pentru Delicte (Federal Tort Claims Act – FTCA). FTCA permite cetățenilor să solicite despăgubiri monetare de la agențiile federale pentru daune materiale sau vătămări cauzate de acte greșite sau neglijente săvârșite de un angajat federal în exercitarea atribuțiilor sale.

O decontare administrativă de peste 100 de milioane de dolari, cum este cea vizată, este mult mai mare decât este considerat tipic și ar necesita aprobarea de la cel mai înalt nivel al DOJ.

Cele două plângeri se adresează unor momente critice din istoria investigațiilor sale:

Plângerea din 2023 (Vizând Rusia-Gate): Această plângere solicită despăgubiri pentru presupusele încălcări ale drepturilor sale survenite în timpul investigațiilor FBI și ale consilierului special (Robert Mueller) privind interferența rusă în alegerile din 2016 și posibilele legături cu echipa sa de campanie.

Plângerea din 2024 (Vizând Mar-a-Lago): Această plângere este concentrată pe efectuată de FBI în august 2022 la reședința sa Mar-a-Lago pentru recuperarea documentelor clasificate. Plângerea acuză FBI de violare a vieții private și, semnificativ, acuză Departamentul de Justiție de „persecuție abuzivă” (malicious prosecution) pentru că l-a pus sub acuzare pentru gestionarea necorespunzătoare a înregistrărilor guvernamentale.

Implicațiile politice ale deciziei lui Trump de a cere despăgubiri

Utilizarea FTCA în acest context depășește simpla căutare a unei compensații financiare. Cererea de despăgubire este folosită pentru a obține o validare cvasi-judiciară a tezei politice a lui Trump, conform căreia investigațiile penale au fost ilegitime. Includerea acuzației de „persecuție abuzivă” reprezintă o contestare directă a premisei legale a dosarului penal privind documentele clasificate.

Dacă DOJ ar accepta o decontare bazată pe această plângere, ar sugera în mod implicit că urmărirea penală a fost nejustificată sau „abuzivă”, subminând astfel unul dintre cele mai serioase cazuri penale federale împotriva Președintelui. Astfel, procesul administrativ, care ar trebui să fie discret și eficient, este instrumentalizat pentru a realiza o exonerare politică fără a trece prin rigorile unui proces judiciar transparent.

De ce solicitarea lui Trump declanșează un conflict etic

Punctul nevralgic al acestei situații rezidă în structura de decizie a Departamentului de Justiție. Regulamentele DOJ cer ca orice decontare administrativă de mare anvergură (în mod normal, decontările de peste 100 de milioane de dolari) să fie semnată de Adjunctul Procurorului General (DAG) sau de Asociatul Procurorului General.

În prezent, aceste poziții sunt ocupate de oficiali care au servit anterior ca avocați de apărare pentru Donald Trump sau pentru asociații săi, generând un conflict de interese considerat fundamental și bizar de către experții legali.

Adjunctul Procurorului General, Todd Blanche, a fost avocatul principal de apărare al lui Trump în dosarul documentelor clasificate, care este vizat direct de a doua plângere administrativă. Faptul că Blanche, care l-a apărat pe Trump împotriva acuzației de malicious prosecution, ar trebui acum să aprobe o plată care să valideze această acuzație, creează o vulnerabilitate instituțională extremă.

Experții, precum profesorul de drept Bennett L. Gershman, au descris situația ca fiind „aproape prea scandaloasă pentru a fi crezută”.

Divizia Civilă, care gestionează plângerile FTCA, este condusă de Stanley Woodward Jr. El l-a reprezentat pe Walt Nauta, asistentul și co-inculpatul lui Trump în același dosar al documentelor clasificate.

La întrebările privind posibila recuzare a lui Blanche și Woodward, Departamentul de Justiție a oferit un răspuns vag. Instituția a spus că oficialii „urmează ghidajul consilierilor de etică de carieră”.

Ce a spus Trump despre acest conflict

Răspunzând reporterilor, președintele a insistat că, deși nu cunoaște cifrele exacte, guvernul îi datorează „o mulțime de bani”.

”Am un proces care mergea bine, iar când am devenit preşedinte, am spus: ”Într-un fel, mă dau în judecată pe mine”. Nu ştiu cum se soluţionează procesul, voi spune să-mi daţi atâţia dolari şi nu ştiu ce să fac cu procesul. Pare cam rău, mă dau în judecată pe mine însumi, nu? (…)

E interesant, pentru că eu sunt cel care ia decizia, nu-i aşa? (…) Şi ştiţi că decizia ar trebui să treacă pe la biroul meu şi e extrem de ciudat să iau o decizie în care eu mă plătesc pe mine. V-aţi confruntat vreodată cu un caz în care trebuie să decideţi cât să vă plătiţi pe voi înşivă ca despăgubiri?”, a mai declarat Donald Trump.

Această declarație sugerează o tentativă de a stabili un precedent periculos de subordonare instituțională. Asta deoarece ignoră principiile independenței DOJ. În plus, sugerează că președintele își poate folosi funcția pentru a tranșa procesele în favoarea sa.

De unde vor veni banii pentru despăgubiri

Despăgubirile solicitate ar proveni din fondurile contribuabililor.

Trump a menționat că ar dona banii în scopuri caritabile sau ar finanța salonul de bal la Casa Albă. Totuși, situația rămâne controversată.

Aspectul cel mai îngrijorător legat de transparență este faptul că, dacă DOJ și echipa lui Trump ajung la o înțelegere sub forma unui settlement administrativ, Casa Albă ar putea să nu aibă nicio obligație legală de a dezvălui public detaliile sau suma plătită. Acest lucru ar permite finalizarea procesului în secret, transformând puterea prezidențială într-un instrument de monetizare a nemulțumirilor personale față de guvern, ferită de controlul public sau judiciar.

Ce urmează. 3 scenarii

Există trei scenarii principale de rezolvare, fiecare având implicații instituționale majore:

Aprobarea (Integrală sau Parțială): O decontare ar fi interpretată ca o victorie politică masivă pentru Trump, validând narativul „vânătorii de vrăjitoare” și stabilind un precedent financiar uriaș pentru plângerile FTCA.

Respingerea: Dacă DOJ respinge plângerea, Trump ar putea iniția acțiuni în instanță.1 Acesta ar fi un litigiu juridic neobișnuit, în care Președintele ar acționa în judecată propria administrație federală.

Amânarea/Blocarea: O decontare este atipică, mai ales când cazurile administrative se suprapun cu investigații penale majore (cazul documentelor clasificate).