B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)

Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)

B1.ro
22 oct. 2025, 16:08
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Președintele american Donald Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie pentru anchetele care l-au vizat. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Joey Sussman
Cuprins
  1. Cum a ajuns Trump în postura de a cere despăgubiri Departamentului de Justiție
  2. Implicațiile politice ale deciziei lui Trump de a cere despăgubiri
  3. De ce solicitarea lui Trump declanșează un conflict etic
  4. Ce a spus Trump despre acest conflict
  5. De unde vor veni banii pentru despăgubiri
  6. Ce urmează. 3 scenarii

Președintele american Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție (DOJ) să îi plătească aproximativ 230 de milioane de dolari drept compensație pentru daunele suferite în urma investigațiilor federale mai vechi ce l-au vizat. Această solicitare, de o anvergură financiară neobișnuită, este considerată o situație fără precedent în istoria americană.

Cererea este profund problematică, deoarece plângerile au fost formulate de Trump în calitate de cetățean privat, dar procesul de evaluare și aprobare a decontării este acum supervizat de executivul instituției pe care o acuză, instituție pe care, de la revenirea sa la Casa Albă, o comandă.

Suma reprezintă totalul a două plângeri administrative distincte depuse de echipa legală a lui Trump în 2023 și 2024.

Dincolo de valoarea monetară, situația a generat un conflict etic major, întrucât aprobarea unei astfel de plăți ar necesita semnătura unor oficiali de rang înalt din cadrul DOJ care au activat anterior ca avocați ai lui Trump sau ai asociaților săi.

Cum a ajuns Trump în postura de a cere despăgubiri Departamentului de Justiție

Suma solicitată de 230 de milioane de dolari este cea mai mare de acest tip depusă vreodată împotriva guvernului federal prin mecanismul administrativ de despăgubire.

Plângerile au fost inițiate prin intermediul unui proces administrativ, un pas obligatoriu care, în mod normal, precede depunerea unei acțiuni civile în instanța federală.

Mecanismul legal utilizat este cel prevăzut de Actul Federal al Cererilor pentru Delicte (Federal Tort Claims Act – FTCA). FTCA permite cetățenilor să solicite despăgubiri monetare de la agențiile federale pentru daune materiale sau vătămări cauzate de acte greșite sau neglijente săvârșite de un angajat federal în exercitarea atribuțiilor sale.

O decontare administrativă de peste 100 de milioane de dolari, cum este cea vizată, este mult mai mare decât este considerat tipic și ar necesita aprobarea de la cel mai înalt nivel al DOJ.

Cele două plângeri se adresează unor momente critice din istoria investigațiilor sale:

Plângerea din 2023 (Vizând Rusia-Gate): Această plângere solicită despăgubiri pentru presupusele încălcări ale drepturilor sale survenite în timpul investigațiilor FBI și ale consilierului special (Robert Mueller) privind interferența rusă în alegerile din 2016 și posibilele legături cu echipa sa de campanie.

Plângerea din 2024 (Vizând Mar-a-Lago): Această plângere este concentrată pe percheziția efectuată de FBI în august 2022 la reședința sa Mar-a-Lago pentru recuperarea documentelor clasificate. Plângerea acuză FBI de violare a vieții private și, semnificativ, acuză Departamentul de Justiție de „persecuție abuzivă” (malicious prosecution) pentru că l-a pus sub acuzare pentru gestionarea necorespunzătoare a înregistrărilor guvernamentale.

Implicațiile politice ale deciziei lui Trump de a cere despăgubiri

Utilizarea FTCA în acest context depășește simpla căutare a unei compensații financiare. Cererea de despăgubire este folosită pentru a obține o validare cvasi-judiciară a tezei politice a lui Trump, conform căreia investigațiile penale au fost ilegitime. Includerea acuzației de „persecuție abuzivă” reprezintă o contestare directă a premisei legale a dosarului penal privind documentele clasificate.

Dacă DOJ ar accepta o decontare bazată pe această plângere, ar sugera în mod implicit că urmărirea penală a fost nejustificată sau „abuzivă”, subminând astfel unul dintre cele mai serioase cazuri penale federale împotriva Președintelui. Astfel, procesul administrativ, care ar trebui să fie discret și eficient, este instrumentalizat pentru a realiza o exonerare politică fără a trece prin rigorile unui proces judiciar transparent.

De ce solicitarea lui Trump declanșează un conflict etic

Punctul nevralgic al acestei situații rezidă în structura de decizie a Departamentului de Justiție. Regulamentele DOJ cer ca orice decontare administrativă de mare anvergură (în mod normal, decontările de peste 100 de milioane de dolari) să fie semnată de Adjunctul Procurorului General (DAG) sau de Asociatul Procurorului General.

În prezent, aceste poziții sunt ocupate de oficiali care au servit anterior ca avocați de apărare pentru Donald Trump sau pentru asociații săi, generând un conflict de interese considerat fundamental și bizar de către experții legali.

Adjunctul Procurorului General, Todd Blanche, a fost avocatul principal de apărare al lui Trump în dosarul documentelor clasificate, care este vizat direct de a doua plângere administrativă. Faptul că Blanche, care l-a apărat pe Trump împotriva acuzației de malicious prosecution, ar trebui acum să aprobe o plată care să valideze această acuzație, creează o vulnerabilitate instituțională extremă.

Experții, precum profesorul de drept Bennett L. Gershman, au descris situația ca fiind „aproape prea scandaloasă pentru a fi crezută”.

Divizia Civilă, care gestionează plângerile FTCA, este condusă de Stanley Woodward Jr. El l-a reprezentat pe Walt Nauta, asistentul și co-inculpatul lui Trump în același dosar al documentelor clasificate.

La întrebările privind posibila recuzare a lui Blanche și Woodward, Departamentul de Justiție a oferit un răspuns vag. Instituția a spus că oficialii „urmează ghidajul consilierilor de etică de carieră”.

Ce a spus Trump despre acest conflict

Răspunzând reporterilor, președintele a insistat că, deși nu cunoaște cifrele exacte, guvernul îi datorează „o mulțime de bani”.

”Am un proces care mergea bine, iar când am devenit preşedinte, am spus: ”Într-un fel, mă dau în judecată pe mine”. Nu ştiu cum se soluţionează procesul, voi spune să-mi daţi atâţia dolari şi nu ştiu ce să fac cu procesul. Pare cam rău, mă dau în judecată pe mine însumi, nu? (…)

E interesant, pentru că eu sunt cel care ia decizia, nu-i aşa? (…) Şi ştiţi că decizia ar trebui să treacă pe la biroul meu şi e extrem de ciudat să iau o decizie în care eu mă plătesc pe mine. V-aţi confruntat vreodată cu un caz în care trebuie să decideţi cât să vă plătiţi pe voi înşivă ca despăgubiri?”, a mai declarat Donald Trump.

Această declarație sugerează o tentativă de a stabili un precedent periculos de subordonare instituțională. Asta deoarece ignoră principiile independenței DOJ. În plus, sugerează că președintele își poate folosi funcția pentru a tranșa procesele în favoarea sa.

De unde vor veni banii pentru despăgubiri

Despăgubirile solicitate ar proveni din fondurile contribuabililor.

Trump a menționat că ar dona banii în scopuri caritabile sau ar finanța salonul de bal la Casa Albă. Totuși, situația rămâne controversată.

Aspectul cel mai îngrijorător legat de transparență este faptul că, dacă DOJ și echipa lui Trump ajung la o înțelegere sub forma unui settlement administrativ, Casa Albă ar putea să nu aibă nicio obligație legală de a dezvălui public detaliile sau suma plătită. Acest lucru ar permite finalizarea procesului în secret, transformând puterea prezidențială într-un instrument de monetizare a nemulțumirilor personale față de guvern, ferită de controlul public sau judiciar.

Ce urmează. 3 scenarii

Există trei scenarii principale de rezolvare, fiecare având implicații instituționale majore:

Aprobarea (Integrală sau Parțială): O decontare ar fi interpretată ca o victorie politică masivă pentru Trump, validând narativul „vânătorii de vrăjitoare” și stabilind un precedent financiar uriaș pentru plângerile FTCA.

Respingerea: Dacă DOJ respinge plângerea, Trump ar putea iniția acțiuni în instanță.1 Acesta ar fi un litigiu juridic neobișnuit, în care Președintele ar acționa în judecată propria administrație federală.

Amânarea/Blocarea: O decontare este atipică, mai ales când cazurile administrative se suprapun cu investigații penale majore (cazul documentelor clasificate).

Tags:
Citește și...
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Externe
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Externe
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
Externe
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Externe
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Externe
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
Externe
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Externe
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Externe
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Externe
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Ultima oră
16:59 - RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
16:42 - Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
16:41 - România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan
16:28 - Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
16:08 - Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
16:01 - Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
15:49 - Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
15:46 - Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
15:35 - Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
15:28 - Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu