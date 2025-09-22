B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)

Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 sept. 2025, 10:30
Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Aaron Chown
Cuprins
  1. Ce a spus Erika Kirk la funeraliile soțului ei
  2. Ce discurs amenințător a avut Trump la funeraliile lui Kirk
  3. Ce a spus JD Vance la funeraliile lui Charlie Kirk

Funeraliile conservatorului american Charlie Kirk, desfășurate pe un stadion în fața a zeci de mii de oameni, au părut o combinație între o adunare religioasă, eveniment electoral și miting „Make America Great Again” (MAGA). În vreme ce soția lui, Erika Kirk, a vorbit despre iertare și iubire, președintele american Donald Trump a spus deschis că-și urăște adversarii. De altfel, discursul lui Trump a fost presărat cu declarații politice și glume.

Ce a spus Erika Kirk la funeraliile soțului ei

În cadrul evenimentului, Erika Kirk a declarat că l-a iertat pe Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea soțului ei, și a invocat relatarea biblică potrivit căreia Iisus Hristos și-a îndemnat ucenicii să-i ierte pe cei care l-au chinuit pe cruce.

„Chiar dacă Charlie a murit mult prea devreme (avea 31 de ani – n.r.), era pregătit să moară. El a părăsit această lume fără regrete, a făcut 100% din ce putea face în fiecare zi”, a mai spus ea.

Erika Kirk a mai remarcat faptul că după uciderea soțului ei n-au urmat revolte, cum s-a întâmplat după moartea lui George Floyd sau a lui Martin Luther King Jr.: „Am văzut o renaştere, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani, am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viaţa lor. Răspunsul la ură nu este ura, răspunsul pe care îl cunoaştem din Evanghelie este iubirea, iubirea pentru duşmanii noştri şi iubirea pentru cei care ne persecută”.

Ce discurs amenințător a avut Trump la funeraliile lui Kirk

În schimb, Donald Trump, care a vorbit ultimul la eveniment, a spus că-și urăște adversarii și l-a contrazis inclusiv pe Charlie Kirk: „El nu-şi ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun. Aici nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc rivalii şi nu le doresc tot ce e mai bun, îmi pare rău”.

Amintim că profesori, jurnalişti şi realizatorul TV Jimmy Kimmel au fost concediaţi sau suspendaţi pentru comentarii despre moartea lui Charlie Kirk. Asta deși Kirk însuși, Trump și apropiații lor îi acuzaseră în trecut pe democrați de cenzură.

Pe parcursul discursului, Trump a deviat de mai multe ori cu remarci ironice și anunțuri politice.

„Cred că am găsit un răspuns la autism. Ce ziceţi de asta? Autism! Mâine vom discuta în Biroul Oval de la Casa Albă despre autism”, a spus președintele SUA.

El a invocat de mai multe ori și folosirea forţelor federale pentru a menţine ordinea în oraşe.

De asemenea, de mai multe ori, Donald Trump a dat vina pe forțele de stânga pentru asasinarea lui Charlie Kirk, fără să prezinte, însă, vreo dovadă. De altfel, republicanii au dat vina pe democrați pentru moartea lui Kirk încă dinainte ca autoritățile să aibă măcar un suspect identificat.

„Violența vine în mare parte din partea stângii”, a insistat Trump, fără să prezinte vreo dovadă.

De asemenea, el a spus despre conservatorul ucis că este un „martir pentru libertatea americană” și a promis îi va continua munca.

Ce a spus JD Vance la funeraliile lui Charlie Kirk

La rândul său, vicepreședintele SUA, JD Vance, l-a numit pe Charlie Kirk „martir al credinţei creştine”, deși nu există dovezi că asasinatul a fost motivat religios.

„Criminalul care ni l-a răpit pe Charlie se aştepta ca azi să avem o înmormântare. În schimb, prieteni, avem o renaştere şi o celebrare a lui Charlie Kirk şi a Domnului său Iisus Hristos”, a continuat el.

Și Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri de la Casa Albă, a vorbit despre „bunătatea” lor: „Către duşmanii noştri: Nu aveţi nimic de oferit, în afară de amărăciune. Noi avem frumuseţe, lumină, bunătate, determinare”.

