Prezentatorul american Jimmy Kimmel, cunoscut pentru stilul său acid și pentru longevica emisiune „Jimmy Kimmel Live”, a declanșat o furtună notabilă după comentariile făcute în ediția de luni a show-ului. Glumele sale pe seama activistului conservator Charlie Kirk și a reacției președintelui Statelor Unite, Donald Trump, au stârnit indignare și au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a emisiunii. Decizia a venit în urma unor presiuni publice intense și a intervenției autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului.

Ce a spus Jimmy Kimmel în emisiunea sa

În timpul ediției de luni, Kimmel a abordat subiectul crimei lui Charlie Kirk și a criticat felul în care mediul conservator a reacționat la moartea acestuia.

„Am coborât și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel.

El a prezentat și un clip viral în care Donald Trump, întrebat cum se simte după moartea lui Kirk, a ales să vorbească despre renovările de la Casa Albă.

„Vineri, Casa Albă a arborat steagurile în bernă, ceea ce a stârnit unele critici, dar, din punct de vedere uman, se vede cât de greu îi este președintelui”, a spus Kimmel, înainte de a difuza imaginile.

Ulterior, când a vorbit despre construirea unei noi săli de bal, Kimmel a continuat cu ironii: „(Trump) se află în a patra etapă a doliului: construcția. Demolare, construcție.” Mai apoi, Kimmel a adăugat: „Nu așa deplânge un adult moartea cuiva pe care îl numea prieten. Așa deplânge un copil de 4 ani moartea unui peștișor auriu, da?”

Marți, Kimmel a revenit asupra subiectului, acuzându-l pe Trump că „ațâță focul” prin discursurile sale ostile la adresa stângii, potrivit

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump)

Cine este Jimmy Kimmel și de ce este influent

Jimmy Kimmel este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de talk-show-uri din Statele Unite, fiind gazda emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de pe ABC din 2003. Emisiunea sa combină interviuri cu celebrități, comentarii politice și sketch-uri satirice, iar de-a lungul anilor a fost implicat în numeroase controverse. Kimmel este cunoscut pentru stilul său satiric și pentru criticele frecvente la adresa republicanilor, și a fost adesea ținta atacurilor conservatorilor americani. De asemenea, a prezentat de mai multe ori gala premiilor Oscar, fiind o figură de referință în industria divertismentului american.

Această notorietate a amplificat și reacțiile negative după comentariile despre asasinarea lui Kirk, considerându-se că influența sa mare asupra publicului îi impune mai multă responsabilitate.

Cine a fost Charlie Kirk și ce s-a întâmplat

este fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, una dintre cele mai influente mișcări de tineret de dreapta din SUA. era cunoscut pentru discursurile sale pro-Trump și pentru campaniile în favoarea libertății de exprimare în campusurile universitare.

El a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la o universitate din Utah pe data de 10 septembrie. Presupusul atacator este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, care a fost arestat și acuzat de crimă.

Motivul atacului nu este încă clar. În spațiul online au apărut speculații legate de posibile convingeri ideologice ale lui Robinson, după ce pe cartușele găsite lângă armă au fost descoperite mesaje criptice, iar pe platforma Discord ar fi publicat comentarii ostile, relatează . Unele voci au susținut că ar fi avut legături cu o facțiune rivală de extremă dreapta, însă tabăra conservatoare și autoritățile au afirmat că acesta provenea dintr-o familie republicană și ar fi manifestat simpatii de stânga. Ancheta este încă în desfășurare.

Cum a fost emisiunea lui Kimmel scoasă din grilă

Declarațiile lui Kimmel au atras imediat reacții dure din partea oficialilor. Președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr (numit în funcție de Donald Trump) a avertizat că emisiunea ar putea fi sancționată sever. „Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu.

El a menționat că posturile locale care difuzează „Jimmy Kimmel Live” ar putea fi investigate, amendate, sau chiar să își piardă licențele.

Ca urmare, Nexstar Media Group a anunțat că va opri difuzarea show-ului de pe cele 32 posturi afiliate ABC. decizia a fost salutată de Carr, care a spus că „au făcut ceea ce trebuia”.

La scurt timp, ABC a confirmat că Jimmy Kimmel va fi retras din emisie, iar Sinclair Broadcast Group, cel mai mare afiliat ABC din SUA, a precizat că nu va relua difuzarea emisiunii decât dacă se vor lua „măsuri adecvate”.

Reprezentanții ABC au transmis că afirmațiile lui Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk „au fost ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”.