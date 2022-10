Soldații ruși sunt într-o stare deplorabilă. Bărbații mobilizați consumă mult alcool și nu prea înțeleg ce trebuie să facă pe teritoriul Ucrainei. Mai multe imagini care circulă în mediul online arată că majoritatea soldaților nu sunt apți de „muncă”. Potrivit , comandamentul rus îi lasă chiar în câmpul gol, fără a le pune la dispoziție echipamentul cel mai de bază: corturi, saci de dormit, mâncare. Aceștia fiind asigurați din abundență cu alcool.

Trupe de etil ale lui Putin

„Mobilizarea lui Putin în Rusia a căpătat trăsături de-a dreptul tragicomice. Apar tot mai multe videoclipuri cu recruți bețivi, inadecvați, care și-au pierdut aspectul uman normal. Majoritatea nu au nici cea mai mică idee despre disciplina militară, antrenament de luptă. Sunt complet nepregătiți nu numai să lupte, ci chiar să se alinieze și să efectueze acțiuni elementare.

Recruții lui Putin au fost supranumiți „trupe de etil”. Ei clar nu-și dau seama ce este războiul, de ce se duc în Ucraina și că Putin îi trimite acolo să fie carne de tun.

Potrivit acestuia, atunci când soldații ruși sunt în stare de ebrietate, simt euforie și aruncă vorbe încurajatoare în fața camerei. E un fel de ‘catharsis emoțional;’. Toate acestea produc un spectacol teribil și dezgustător. De parcă chintesența talk-show-urilor de propagandă de la televiziunea rusă s-ar fi revărsat din formatul virtual în teren și ar fi dobândit aceste forme urâte de bețiv și agresiv violatori”, explică jurnalistul Ruslan Aisin.

Cel mai important principiu al rușilor

Rușii mobilizați nu ar trebui să consume băuturi alcoolice, deoarece din momentul în care ajung la biroul militar de înregistrare și înrolare, încep să îndeplinească sarcini asociate cu un risc pentru viața lor. Această opinie a fost exprimată de Yuri Shvytkin, vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, într-un interviu cu ura.ru.

„Desigur, nu ar trebui să permiteți consumul de băuturi alcoolice. Menține disciplina și ordinea. Nu trebuie să inventezi nimic. Este necesar să se controleze regulile de conduită pentru toți cei care sunt mobilizați.

Cei care beau alcool ar trebui să înțeleagă că nu au voie să facă acest lucru, deoarece urmează să îndeplinească sarcini care le pun viața în pericol. Îndeplinirea sarcinii începe din momentul în care ajungi la comisariatul militar ”, a spus Yuri Shvytkin.

Potrivit deputatului Dumei de Stat, pentru a-și îndeplini sarcinile, mobilizații trebuie să se sprijine reciproc, și să nu consume alcool. „Ar trebui să fie sobru, cu o minte rece și să se sprijine reciproc. Iată sarcina principală pentru astăzi. Ideea generală este să duceți la bun sfârșit sarcina, să vă sprijiniți reciproc, să nu beți alcool. Nu vom muri, ci vom câștiga. Acesta este cel mai important principiu”, a conchis parlamentarul.