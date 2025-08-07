Un a fost dat dispărut în urma cu 28 de ani. Acum, trupul acestuia a fost găsit intact într-un în retragere din regiunea muntoasă și izolată Kohistan, în estul Pakistanului.

Cine a găsit cadavrul

Cel care a descoperit cadavrul a fost un cioban. Acesta l-a găsit într-o vale cunoscută sub numele de Lady Valley.

Corpul a fost găsit bine conservat, iar hainele erau intacte. Lângă trup se afla și un act de identitate pe numele Naseeruddin. Bărbatul era căsătorit și avea doi copii.

Povestea din spatele cadavrului

Poliția a stabilit că este vorba despre un bărbat dispărut în iunie 1997, după ce ar fi căzut într-o crăpătură a ghețarului.

Autoritățile spun că Naseeruddin călătorea călare împreună cu fratele său, Kathiruddin, după ce din cauza unui conflict familial i-a forțat să-și părăsească locuința.

În acea zi, bărbatul ar fi intrat într-o peșteră și nu s-a mai întors. A fost căutat, însă fără succes, până acum.

Explicația specialiștilor

„Ce am văzut a fost de necrezut. Corpul era intact, hainele nici măcar nu erau rupte”, a declarat ciobanul pentru BBC Urdu, citat de .

Specialiștii au o explicație: efectele schimbărilor climatice. Temperaturile mai ridicate și scăderea stratului de zăpadă au expus ghețarii la razele solare, accelerând procesul de topire.

Când un corp uman cade într-un ghețar, este înghețat rapid din cauza frigului extrem, ceea ce previne descompunerea, a explicat prof. Muhammad Bilal, șeful Departamentului de Mediu al Universității Comsats din Islamabad.

Acesta a adăugat că lipsa de umiditate și oxigen duce la o mumificare naturală.