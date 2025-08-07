Un bărbat a fost dat dispărut în urma cu 28 de ani. Acum, trupul acestuia a fost găsit intact într-un ghețar în retragere din regiunea muntoasă și izolată Kohistan, în estul Pakistanului.
Cel care a descoperit cadavrul a fost un cioban. Acesta l-a găsit într-o vale cunoscută sub numele de Lady Valley.
Corpul a fost găsit bine conservat, iar hainele erau intacte. Lângă trup se afla și un act de identitate pe numele Naseeruddin. Bărbatul era căsătorit și avea doi copii.
Poliția a stabilit că este vorba despre un bărbat dispărut în iunie 1997, după ce ar fi căzut într-o crăpătură a ghețarului.
Autoritățile spun că Naseeruddin călătorea călare împreună cu fratele său, Kathiruddin, după ce din cauza unui conflict familial i-a forțat să-și părăsească locuința.
În acea zi, bărbatul ar fi intrat într-o peșteră și nu s-a mai întors. A fost căutat, însă fără succes, până acum.
„Ce am văzut a fost de necrezut. Corpul era intact, hainele nici măcar nu erau rupte”, a declarat ciobanul pentru BBC Urdu, citat de Adevărul.
Specialiștii au o explicație: efectele schimbărilor climatice. Temperaturile mai ridicate și scăderea stratului de zăpadă au expus ghețarii la razele solare, accelerând procesul de topire.
Când un corp uman cade într-un ghețar, este înghețat rapid din cauza frigului extrem, ceea ce previne descompunerea, a explicat prof. Muhammad Bilal, șeful Departamentului de Mediu al Universității Comsats din Islamabad.
Acesta a adăugat că lipsa de umiditate și oxigen duce la o mumificare naturală.