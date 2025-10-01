B1 Inregistrari!
Turcia a renunțat la propunerea privind regulile stricte pentru kebab döner în UE. Germania a câștigat bătălia

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 12:37
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce reguli stricte ar fi vrut Turcia să impună kebabului döner
  2. Cum a reacționat Germania la propunerea Turciei
  3. Ce urmează pentru kebabul döner în Europa

Turcia a renunțat la propunerea privind kebab döner în UE, o inițiativă care ar fi impus reguli stricte și uniforme asupra preparării acestui fel de mâncare. Propunerea viza obținerea etichetei „Specialitate tradițională garantată”, ceea ce ar fi obligat statele europene să respecte rețeta turcească tradițională. Industria germană de kebab, evaluată la 2,4 miliarde de euro anual, ar fi fost puternic afectată.

Ce reguli stricte ar fi vrut Turcia să impună kebabului döner

Federația Internațională a Donerului din Turcia (Udofed) a înaintat Comisiei Europene o solicitare prin care cerea introducerea unor reguli uniforme și stricte privind modul de preparare a kebabului döner în toate statele membre ale UE. Printre propunerile formulate se numărau cerințe detaliate legate de tipul de carne ce poate fi folosit: exclusiv carne de vită provenită de la animale mai mari de 16 luni, carne de miel de minimum șase luni sau carne de pui, cu interzicerea expresă a utilizării cărnii de vițel și de curcan, considerate neautentice pentru rețeta tradițională.

De asemenea, se solicita ca felierea cărnii să fie realizată cu o grosime precisă, între 3 și 5 milimetri, iar procesul de pregătire să fie standardizat inclusiv în ceea ce privește tipul de cuțit utilizat și compoziția marinadelor, pentru a păstra rețeta cât mai aproape de originalul turcesc. Dacă aceste reguli ar fi fost adoptate, ele ar fi modificat radical modul în care kebabul este produs și comercializat în Germania, unde industria a căpătat dimensiuni impresionante și s-a adaptat gusturilor locale, precum și în alte state europene, unde preparatul a evoluat diferit față de varianta sa tradițională, potrivit BBC.

Cum a reacționat Germania la propunerea Turciei

Industria germană de kebab, unde lucrează aproximativ 60.000 de persoane, s-a opus ferm inițiativei. Ministerul german al Alimentației și Agriculturii a declarat că a primit propunerea „cu o oarecare uimire”. Fostul ministru Cem Özdemir, politician de origine turcă, a fost tranșant: „Dönerul aparține Germaniei”.

În Germania, kebabul a devenit un simbol al diversității, cu peste 400 de tone produse zilnic și milioane de clienți. Renunțarea Turciei la propunerea pentru kebab döner în UE este considerată o victorie pentru producătorii germani.

Ce urmează pentru kebabul döner în Europa

Oficialii europeni au transmis că propunerea oricum se îndrepta spre respingere, iar în septembrie 2024 CE oferise Germaniei și Turciei un termen de 6 luni pentru a ajunge la o înțelegere. Pe 23 septembrie, Turcia și-a retras oficial cererea. Această decizie asigură continuitatea industriei germane de kebab, dar lasă deschisă discuția despre cum poate fi protejată tradiția culinară turcească în UE.

