Turcia și-a ținut „promisiunea”: Finlanda a primit votul Ankarei pentru aderarea la NATO

Preşedintele turc Recep Tayyip , vineri, acceptul acordat aderării Finlandei la NATO. Astfel, Parlamentul turc a supus la vot ratificarea cererii de aderare la Alainţa Nord-Atlantică a statului nordic, relatează AFP.

”Am decis să începem al Finlandei la NATO în Parlamentul nostru”, a anunţat acesta, la Ankara, în compania preşedintele finlandez Sauli Niinistö, sosit în Turcia pentru a asista la acest moment.

Astfel, 28 dintre cele 30 de state membre ale NATO au ratificat aderarea Finlandei la NATO.

: Türkiye decides to begin Finland’s NATO accession process at its parliament as country fulfills its pledges from Madrid summit – President Erdogan

