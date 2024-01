Ucraina a atacat un terminal petrolier din Sankt Petersburg, al doilea oraș al Rusiei (FOTO, VIDEO)

Ucraina a lovit ținte în Rusia, joi, în cadrul unui atac cu drone care a vizat un terminal petrolier din orașul Sankt Petersburg, ca parte dintr-o „nouă fază” în regiune, a declarat o sursă militară ucraineană pentru .

Reuters a menționat că nu a putut să verifice informațiile de o manieră independentă. Anterior, un oficial instalat de Rusia în sud-estul Ucrainei afirma că forțele ucrainene au încercat să lovească un terminal petrolier din Marea Baltică, cu o dronă, în timpul nopții, dar au eșuat.

Sursa ucraineană susține că „există lovituri confirmate”.

„Acesta este un nou stadiu al eforturilor în această regiune”, a adăugat aceeași sursă.

La aproape doi ani de la lansarea invaziei ruse, atacul arată că Ucraina încearcă să riposteze, inclusiv cu atacuri asupra unor ținte din profunzimea Rusiei.

Last night, a drone attacked St. Petersburg, for the first time since the beginning of the war – the Ministry of Defense of the Russian Federation.

According to Russian tg-channels, this night the drone fell on the territory of the St. Petersburg Oil Terminal oil and gas…

— PS01 (@PStyle0ne1)