Ucraina a introdus Unilever pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”. Ce branduri deține compania și cum a reacționat (VIDEO)

Unilever a fost inclus de Ucraina pe lista „sponsorilor internaționali ai ”. Gigantul produselor alimentare și de igienă are în portofoliu mai multe branduri cunoscute precum: Ben & Jerry’s, Domestos, Dove, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Omo, Rexona, Axe, Cif și Lux.

Potrivit , Agenția Națională ucraineană pentru Prevenirea Corupției a motivat decizia prin faptul că gigantul Unilever a rămas în Rusia și plătește impozite mari la bugetul statului rus, susținând astfel

De altfel, luni a avut loc un protest la sediul Unilever din Londra. Activiști ucraineni și britanici au afișat un panou publicitar gigant care amintește de reclamele la săpunurile Dove, dar în care apar soldați ucraineni răniți.

Did you know that one of world’s favourite beauty brands is helping fund Russia’s war in Ukraine? Yes, it’s , owned by . Unilever paid an estimated $331 million in taxes to Russia in 2022. A kalibr missile costs $1 million. The math is simple.

Get out of Russia.

