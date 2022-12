Ucraina se va folosi de roboți pentru a demina orașele Herson și Harkov (VIDEO)

Deminarea orașelor Harkov și Herson va fi făcută de autoritățile ucrainene , a fost anunțul făcut marți de consilierul guvernamental Anton Gerașcenko, informează .

în Harkov, în nord-estul Ucrainei, și în orașul portuar Herson, în sudul țării, ca să demineze zonele respective în siguranță.

Guvernul ucrainean a declarat în cadrul unui clip postat de Gerașcenko că echipamentul „va face posibilă deminarea obiectelor de la o distanță de până la un kilometru”, roboții având camere video în dotare, și că „va salva viețile specialiștilor”.

Robotic de-mining equipment will participate in de-mining of Kharkiv and Kherson regions.

It will help save lives of explosive technicians and avoid (or at least significantly reduce) the horrible tragedies like the one I posted about yesterday.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)