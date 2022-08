Ucrainenii au bombardat din nou un pod ocupat de ruși din zona Herson: Forțele ruse nu își mai pot asigura legătura (VIDEO)

Ucrainenii au bombardat din nou un pod ocupat de ruși din și au amânat astfel redeschiderea obiectivului, informează Reuters.

Forțele ucrainene au bombardat din nou podul Antonivskyi din orașul Herson, controlat de ruși, distrugând echipamentele de construcție și împiedicând redeschiderea acestuia, a transmis luni agenția de știri Interfax.

Podul este unul dintre cele două puncte de intrare a în teritoriul pe care l-au ocupat pe malul vestic al râului Dnipro, în sudul Ucrainei.

De asemenea, podul a fost o țintă cheie pentru ucraineni în ultimele săptămâni, Kievul folosind rachete de înaltă precizie furnizate de Statele Unite pentru a încerca să îl distrugă.

Conform primelor informații, podul nu are „daune critice” în urma atacului. Cu toate acestea, autoritățile locale nu au transmis când va avea loc redeschiderea podului

(occupied): Another allegedly HIMARS strike on the Antonivskyi bridge

— English Luhansk (@loogunda)