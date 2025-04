UE amână primul val de contramăsuri comerciale, după ce Donald Trump a suspendat tarifele vamale pentru 90 de zile. Avertismentul Ursulei von der Leyen

a decis, joi, să suspende temporar aplicarea primului val de contramăsuri comerciale impuse ca reacție la americane, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat o pauză de 90 de zile în aplicarea tarifelor reciproce, potrivit .

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat decizia printr-un mesaj transmis pe platforma X (fosta Twitter):

„Am luat act de anunțul președintelui Trump. Dorim să dăm o șansă negocierilor. În timp ce finalizăm adoptarea contramăsurilor UE, care au primit un sprijin puternic din partea statelor noastre membre, le vom pune în așteptare timp de 90 de zile. Dacă negocierile nu sunt satisfăcătoare, contramăsurile noastre vor intra în vigoare. Lucrările pregătitoare privind alte contramăsuri continuă. După cum am mai spus, toate opțiunile rămân pe masă”, a scis Ursula von der Leyen.

