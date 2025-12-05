B1 Inregistrari!
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani

Iulia Petcu
05 dec. 2025, 18:52
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. De ce a fost sancționată platforma X
  2. Cum a reacționat scena politică americană
  3. Ce alte investigații vizează platforma X

Rețeaua socială X se află din nou în centrul unui scandal major la nivel european, după ce platforma deținută de Elon Musk a fost amendată sever pentru practici considerate înșelătoare. Decizia, venită în baza regulamentului privind serviciile digitale (DSA), marchează un moment important în aplicarea standardelor impuse marilor companii tehnologice.

De ce a fost sancționată platforma X

Autoritățile europene au decis să aplice o amendă de 120 de milioane de euro platformei X, sumă justificată prin încălcări ce ar afecta încrederea utilizatorilor. Printre neregulile identificate se numără utilizarea considerată înșelătoare a celebrelor bife albastre, lipsa unui nivel adecvat de transparență în privința reclamelor și refuzul de a pune la dispoziția experților date interne necesare unor analize independente.

Inițial, aceste insigne erau acordate doar după verificarea identității, tocmai pentru a preveni impostura din spațiul digital. După preluarea platformei de către Elon Musk, în 2022, modelul a fost schimbat radical. Bifele au devenit disponibile pentru utilizatorii dispuși să plătească, lucru care, în opinia Bruxelles-ului, ar putea genera confuzie și ar permite unor conturi să afișeze un statut nemeritat.

Cum a reacționat scena politică americană

Decizia europeană a stârnit reacții rapide și vehemente în SUA. Oficialii americani au invocat riscuri la adresa libertății de exprimare, iar intervenția vicepreședintelui JD Vance a amplificat tensiunile.

Înainte de anunțarea oficială a sancțiunii, Vance a transmis un mesaj clar, exprimându-și opoziția față de măsură și criticând modul în care Bruxelles-ul tratează platforma. Acesta a declarat că autoritățile europene ar trebui „susțină libertatea de exprimare”, nu să cenzureze companiile americane „pentru niște prostii”. În postarea publicată pe X, el a continuat: „Circulă zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu a aplicat cenzura. UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru niște prostii”.

Mesajul a primit o reacție promptă de la Elon Musk, care i-a mulțumit public pentru sprijin și a subliniat aprecierea față de poziția acestuia. Postarea poate fi vizualizată aici.

Atitudinea critică a vicepreședintelui american nu este nouă. În februarie, în timpul Conferinței de Securitate de la München, JD Vance a lansat acuzații dure la adresa comisarilor europeni, comparându-i cu aparatul represiv al sovieticilor. „Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult în ceea ce privește Europa nu este Rusia, nu este China, nu este niciun alt actor extern. Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, retragerea Europei de la unele dintre valorile sale fundamentale”, a spus Vance la momentul respectiv, potrivit capital.ro.

Ce alte investigații vizează platforma X

Pe lângă amenda actuală, alte două anchete deschise de Comisia Europeană continuă. Una analizează felul în care platforma gestionează semnalările privind conținutul ilegal, precum și rapiditatea cu care îl elimină. Cealaltă se concentrează pe funcționarea algoritmului de recomandare, responsabil pentru distribuirea conținutului către utilizatori.

