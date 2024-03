Un adolescent a decis să adopte un stil de viață nonconformist. Și-a părăsit părinții și acum locuiește în trenuri: „Pot să fac tot ce am chef”

Lasse Stolley este un adolescent în vârstă de 17 ani care a decis să trăiască în trenuri. Povestea sa a devenit virală, iar stilul său de viață este admirat de mulți tineri.

Cu toate că nu are o locuință fixă, acesta pare să se bucure de felul în care trăiește, motiv pentru care împărtășește toate experiențele sale pe blogul său – „Life on the Train”.

Lasse Stolley duce o viață cât se poate de interesantă

La vârsta de 16 ani, tânărul a luat hotărârea să își părăsească părinții. Acesta și-a dorit să se bucure de felul în care trăiește, iar de atunci își petrece timpul în trenuri, dar nu oricum ci la clasa întâi.

Pentru că are un abonament feroviar anual nelimitat, Lasse Stolley aproximativ 600 de mile pe zi în toată Germania la bordul trenurilor Deutsche Bahn și susține că în acest mod cunoaște lumea.

„Trăiesc în tren şi mă autointitulez „nomad digital” de un an şi jumătate. Noaptea dorm în trenul Intercity Express, iar în timpul zilei lucrez ca programator, înconjurat de mulți alți navetiști și pasageri. Călătoresc de la un capăt la altul al țării. Explorez toată Germania.

Mi-am părăsit părinţii şi casa din Schleswig-Holstein şi am pornit . Pot să fac tot ce am chef. Dacă îmi vine să merg la mare, iau trenul spre nord dimineața. Dacă tânjesc după agitația orașului, atunci caut o legătură cu Berlin sau Munchen. Sau iau trenul expres spre Alpi pentru o excursie de drumeție. Nu am niciun loc în care să mă retrag. Casa mea este trenul”, a declarat el, notează .

Băiatul cheltuiește 8.500 de lire sterline pe an pentru a trăi în trenuri

Pentru Lasse, acest mod unic de viață îl costă în jur de 8.500 de lire sterline pe an. Cu toate acestea, trebuie să se asigure că prinde trenul de noapte în fiecare seară, iar dimineața se bucură de în saloane exclusive.

Părinții săi au avut nevoie de multă convingere pentru a fi de acord cu decizia lui, dar odată ce și-au dat seama că este un mod legal de a-și trăi viața, au fost de acord.