Un american a sunat la numărul de urgență, că nu mai suporta singurătatea. A vrut să-i spună cineva „La mulți ani!”. Reacția polițiștilor (VIDEO)

Un tânăr din Boston, Statele Unite, a sunat la numărul de urgență 911 pentru că nu mai suporta . El a solicitat să-i spună cineva ”La mulți ani!”. Reticenți inițial, polițiștii au mers totuși la adresa indicată și au constatat că situația e reală și cu adevărat emoționantă. Nu s-au dus oricum, ci pregătiți pentru aniversare.

Chris, în vârstă de 25 de ani, a sunat la numărul de urgență pentru că voia ca măcar o persoană să-i spună „La mulți ani!” de ziua lui.

Camerele montate pe uniformele polițiștilor au surprins momentul în care aceștia au ajuns acasă la Chris și i-au cântat. Nu au mers oricum, ci cu o brioșă cu lumânări, în care acesta a suflat și și-a pus o dorință.

„Fiecare om merită să se simtă special de ziua lui”, a spus unul dintre polițiști.

Heartwarming Gesture: Boston Police Officers Surprise 25-Year-Old with Birthday Serenade

In a heartwarming incident, police officers in Boston responded to a unique 911 call from a 25-year-old man named Chris, who simply asked for someone to wish him a happy birthday. Upon…

— Off Topic Show (@OffTopicShow2)