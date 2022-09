Un atac cibernetic a blocat centrul Moscovei: sute de taxiuri solicitate simultan

, care a avut activitate până în 2020 și la București, a fost ținta unui atac online care a cauzat comandarea tuturor mașinilor disponibile din flota auto a companiei de transport public Yandex. Taxiurile au fost direcționate spre centrul Moscovei.

Acțiunea a blocat centrul capitalei Rusiei „între 40 de minute și 2 ore”, în dimineața zilei de joi.

Someone hacked and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie.

— Russian Market (@runews)