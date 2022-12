Un avion de luptă F-35 B s-a prăbușit la aterizare în SUA

Un avion F-35 s-a prăbușit la aterizare în incinta unei baze militare din nordul Texasului. se catapulteze în siguranță, informează AP.

Incidentul s-a întâmplat joi la Naval Air Station Joint Reserve Base din Fort Worth și a fost filmat de câteva persoane care urmăreau aterizarea.

F-35 B poate să decoleze și să aterizeze vertical, precum un elicopter.

New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown.

— Doug Dunbar (@cbs11doug)