Un bărbat a furat un avion și amenință că îl va prăbuși peste un supermarket din SUA

După ce a furat sâmbătă un avion de mici dimensiuni, un bărbat amenință că va prăbuși aparatul peste un supermarket Walmart din orașul Tupelo, statul Mississippi.

Pe radare se poate vedea cum avionul survolează haotic orașul. Pilotul a sunat la o linie de urgență și a amenințat că se va prăbuși intenționat peste magazinul Walmart de pe West Main.

Potrivit autorităților aeroportuare, avionul ar avea combustibil pentru un zbor de patru ore și deja zboară de trei. Bărbatul care îl pilotează ar avea 29 de ani și ar fi angajat al aeroportului de unde a furat avionul. Poliția a reușit să vorbească direct cu pilotul, în timp ce autoritățile au încept să evacueze supermarketul și o benzinărie din apropiere.

„Cetățenii sunt rugați să evite acea zonă până când se va da undă verde. Cu mobilitatea unui avion de acest tip, zona de pericol este mult mai mare chiar și decât Tupelo”, a avertizat poliția.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department.

