Un avion de mici dimensiuni, implicat într-un accident / Aeronava a rupt gardul de protecție și a lovit un autoturism: „L-am văzut pe pilot dându-și palme” (FOTO/VIDEO)

Un avion de mici dimensiuni a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Dallas, Texas. Aeronava a rupt gardul de protecție și a lovit un autoturism care circula în apropiere.

Pilotul încerca o pe aeroportul Aero County, însă nu a reușit să oprească avionul până la capătul pistei.

În urma incidentului, o persoană a fost transportată la spital, dar nu cu răni grave.

La fața locului, medicii au găsit trei persoane, două în avion și una în autoturismul lovit.

„Eram de cealaltă parte a avionului, cea mai apropiată de pistă, și, deodată, aud că un avion aterizează. M-am uitat și am văzut fum gros care ieșea din pneuri. Și mi-am dat seama că mergea mult prea repede pentru a se opri până la capătul pistei. A trecut prin gard și apoi a intrat pe șosea, apoi a traversat o bandă de circulație și apoi pe cealaltă bandă de circulație chiar în momentul în care o altă mașină l-a lovit”, a declarat inginerul aerospațial Jack Schneinder.

În momentul accidentului, inginerul , după ce venise să ia o aeronavă pe care trebuia să o repare, scrie .

Un martor a menționat că s-a simțit ușurat atunci când a aflat că persoanele implicate în accident au supraviețuit.

„L-am văzut pe pilot dându-și palme din cauza frustrării”, a spus el.

