Un avion militar s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din sudul Rusiei: „Focul a cuprins mai multe etaje deodată” (VIDEO)

Un avion de vânătoare rusesc s-a prăbușit luni într-o clădire rezidențială din Eisk, oraș aflat în sudul Rusiei, iar apartamentele au fost cuprinse de flăcări, a anunțat guvernatorul regional, potrivit .

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, spune că a fost vorba despre un avion Suhoi-34.

Imaginile de la fața locului arată o uriașă minge de foc care erupe dintr-o clădire cu mai multe etaje. Agențiile de presă rusești susțin că piloții s-au catapultat.

First minutes after reportedly Russian military aircraft hit the apartment building Yeysk, Russia

— Giorgi Revishvili (@revishvilig)