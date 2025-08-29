B1 Inregistrari!
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat

George Lupu
29 aug. 2025, 20:25
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat
Sursa foto: Captura video

„Fiecare bănuț contează”, este ceea ce credea Otha Anders din Louisiana când a început să colecteze rest. Potrivit publicației locale News Star, Anders a început să colecteze monede de un dolar după ce a găsit una pe jos. El a povestit că moneda i-a amintit că viața este un „dar de la Dumnezeu” și în acea zi a decis să nu cheltuiască niciodată un bănuț și să îl economisească.

Cuprins

  • Ce sumă a încasat americanul după ce a depus colecția de monede
  • De ce a fost nevoit americanul să renunțe la colecția sa de mărunțiș

Ce sumă a încasat americanul după ce a depus colecția de monede

După ce a colecționat monedele timp de 45 de ani, în 2015, le-a încasat pentru o sumă uimitoare.

„M-am convins că a găsi o monedă pierdută sau scăpată era un stimulent suplimentar dat de Dumnezeu care îmi amintea să fiu întotdeauna recunoscător”, a declarat Anders pentru Star. Din acel moment, nu numai că a adunat fiecare bănuț de pe drum, dar a încetat complet să mai cheltuiască monedele.

El a povestit că renunța la un dolar înainte de a renunța la un bănuț, deoarece își făcuse un obicei din a le colecta în ulcioare goale cu apă.

„Dacă aș vedea un bănuț când alimentez, pe jos sau într-un magazin, mi-ar reaminti să mă opresc chiar acolo și să mă rog”, a spus el. În 2015, Anders, care avea atunci 73 de ani, colectase 15 recipiente de plastic de cinci galoane pline cu monede de un cent.

Profesorul din Louisiana a spus că îi place să se uite la colecția sa masivă în fiecare zi. În anii ’70, când guvernul SUA oferea un stimulent de 25 de dolari pentru fiecare 100 de dolari în monede de un cent predate, Anders a spus că a ales să-și păstreze monedele de un cent în loc să câștige bani în plus. El a spus că monedele de un cent reprezentau mai mult decât un salariu frumos.

De ce a fost nevoit americanul să renunțe la colecția sa de mărunțiș

Cu toate acestea, Anders a fost forțat să renunțe la impresionanta sa colecție de cupru după ce polița sa de asigurare a locuinței a încetat să mai acopere monedele de un cent. Anders, care a spus că scopul său era să nu se oprească niciodată, a depus în cele din urmă monedele la Origin Bank din Ruston. După cinci ore de numărare și procesare, banca i-a creditat lui Anders un total de 5.136 de dolari, sumă care a fost folosită pentru o factură stomatologică. Aceasta însemna că Anders colectase peste 500.000 de bănuți, potrivit marketrealist.com.

Vicepreședintele băncii, Jennie Cole, a declarat pentru News Star că nu a fost o zi obișnuită la bancă după ce Anders a sosit cu colecția sa masivă de monede pe o cărucior. Cu toate acestea, personalul a fost mai mult decât fericit să-și ajute clientul de lungă durată. „Îi prețuim afacerea, așa cum o facem cu toți clienții noștri”, a spus ea.

Într-un caz similar din 2017, un bărbat a intrat în DMV cu o roabă plină cu monede pentru a plăti o factură de impozit de 3.000 de dolari. Totuși, în acest caz, bărbatul nu era fascinat de cele 300.000 de monede, ci organiza un protest împotriva DMV.

