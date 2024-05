Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Incredibil ce au descoperit medicii după un RMN

Un britanic care a consumat 10 litri de apă în fiecare zi timp de doi ani a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier. La început, medicii au crezut că are diabetic, notează .

Ce au descoperit medicii după un RMN

În vârstă de 41 de ani, Jonathan Plummer a descoperit că avea această formațiune după ce a mers la medicul său de familie și la un medic nefrolog. Acesta a fost supus unui test oftalmologic, urmat de o scanare RMN la spital, care l-a diagnosticat cu o tumoare pe creier.

După ce tumora s-a dezvoltat în glanda hipofiză, britanicul a fost supus la 30 de reprize de radioterapie intensă, ceea ce afectează retenția de apă.

„Am simțit o sete constantă pe care nu am putut să o potolesc. A fost o perioadă îngrozitoare care m-a făcut să pierd zile de lucru la un moment dat și am avut parte de o oboseală extremă. Am fost devastat. Tumoarea îmi creștea pe glanda hipofiză – ceea ce îmi provoca nevoia de a bea apă tot timpul”, a declarat acesta.

Se pare că acesta a învins boala, iar acum practică parașutism pentru a aduna bani pentru cei care se află în situația sa.