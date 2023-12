Un bărbat a murit după ce a căzut în gol 100 de metri de pe „Scara spre rai” din Munții Dachstein, Austria

Un britanic în vârstă de 42 de ani a murit, după ce a căzut în gol 100 de metri miercuri, 20 septembrie, într-un loc cunoscut de mulți turiști: Himmelsleiter „Scara către rai” din Munții Dachstein, Austria.

„Scara spre rai”, lungă de 40 de metri, este una dintre atracțiile preferate ale alpiniștilor din întreaga lume.

Învingându-și frica, bărbatul a încercat să urce pe Großer Donnerkogel prin Via Ferrata Intersport, însă la capătul scării înguste, deasupra vârfului Munților Dachstein, s-a dezechilibrat și a căzut 100 de metri în gol, relatează .

Rope ladder in Austria. The Himmelsleiter on the Donnerkogel.

Short video showing the anchoring for the ladder and people climbing it.

— 🦋Simmi 🦋 (@simonewall91)