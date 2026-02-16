B1 Inregistrari!
Externe » Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale

Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale

16 feb. 2026, 14:59
Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a fost condamnat un bărbat care a fost închis pentru crimă
  2. De ce s-a bazat condamnarea doar pe mărturii, fără probe clare

Un bărbat care a petrecut 23 de ani în închisoare pentru o crimă comisă în 2002 ar putea fi victima unei înscenări de proporții.

O investigație recentă scoate la iveală indicii conform cărora poliția din Dorset ar fi ignorat probe esențiale și ar fi presat martorii să depună mărturii false pentru a obține condamnarea. Deși ar putea fi eliberat condiționat dacă și-ar recunoaște vinovăția, acesta refuză categoric, susținând că este nevinovat.

Cum a fost condamnat un bărbat care a fost închis pentru crimă

Potrivit adevărul, ancheta jurnalistică indică faptul că polițiștii ar fi știut de existența unor înregistrări telefonice care îi ofereau suspectului un alibi solid. Documentele sugerează că acesta se afla într-o cabină telefonică la scurt timp după uciderea studentei Jong-Ok Shin. Locul în care se afla bărbatul era departe de locul crimei. Mai mult, 13 martori au mărturisit că au fost constrânși de anchetatori să își modifice declarațiile pentru a-l incrimina pe bărbat în fața instanței.

Fostul detectiv Brian Murphy a cerut public o reevaluare a dosarului:

„Verdictul nu este sigur și dosarul strigă după o reevaluare.”

De ce s-a bazat condamnarea doar pe mărturii, fără probe clare

Procesul prin care bărbatul a fost trimis după gratii pentru mai bine de două decenii nu a avut la bază nicio probă ADN sau imagini video care să îl plaseze la locul incidentului. Cazul s-a bazat pe declarațiile unui martor principal a cărui versiune era contrazisă de camerele de supraveghere și chiar de ultimele cuvinte ale victimei. Jong-Ok Shin apucase să declare înainte de a muri că a fost atacată de un singur agresor mascat, detaliu care nu corespundea cu teoria poliției.

În ciuda timpului îndelungat petrecut în detenție, bărbatul condamnat își susține nevinovăția în continuare.

„Aș prefera să mor în închisoare spunând adevărul, decât să ies liber pe o minciună.”, a declarat acesta.

Reprezentanții poliției din Dorset evită să comenteze noile dovezi, pasând responsabilitatea către Comisia de Revizuire a Cazurilor Penale. Dacă instituția va decide că probele sunt suficient de puternice, dosarul se va întoarce la Curtea de Apel, oferindu-i bărbatului șansa de a-și dovedi nevinovăția după aproape un sfert de secol în închisoare.

