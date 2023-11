Un bărbat s-a revoltat după ce a primit nota de plată de la un bar! Cât a fost nevoit să achite pentru două cocktailuri Negroni

Un tânăr a trăit momente de șoc de la un bar din Manchester. El ieșise la băut cu un prieten, așa că și-au comandat câte un cocktail Negroni. În meniul oferit de chelneri, băuturile aveau un preț mediu, însă când a venit nota de plată au avut parte de o mare surpriză.

Cât au plătit cei doi pentru două cocktailuri Negroni

Tânărul, care a decis să rămână anonim, a fotografiat bonul fiscal pe care figura suma de 28 de lire sterline, adică aproximativ 32 de euro, plus taxa de servire. În total, el avea de plată aproape 37 de euro pentru două cocktailuri.

Bărbatul a mărturisit că prețurile mult prea mari de la barul din centru orașului nu sunt justificate, mai ales că în meniu erau alte prețuri. Cei doi au comandat două pahare de Negroni, care ar fi costat câte 9,25 lire sterline, adică în total 18,50 lire, scrie

Ulterior, s-a aflat de ce au costat atât de mult. Băuturile au fost preparate cu gin Plymouth. Astfel, fiecare pahar a devenit 14 lire.

„Am ieşit la un pahar cu colegul meu de apartament şi am comandat două cocktailuri Negroni. Când am cerut nota, costau aproape 32 de lire. La început mi-am zis: OK, astea or fi preţurile aici. Dar când am aruncat un ochi pe meniu şi bon am observat că ceva nu are sens. De când face 2 x 9,25 de lire un total de 28? Logic, am cerut explicaţii”, a povestit bărbatul.

„Un client a comandat un cocktail care nu se afla în meniu, preparat special pentru el. Din nefericire, nota de plată nu a fost bună, din cauza unei erori, dar clientului i s-a cerut suma corectă. Acesta a fost informat imediat cu privire la eroarea cu pricina”, a spus un angajat al barului.