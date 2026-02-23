Un bebeluș și-a pierdut viața în timpul unui zbor operat de compania . Tragedie la bordul Air France. Un bebeluș s-a stins din viață în timpul unui zbor spre Paris pe ruta Nairobi – Paris. Tragedia a avut loc în timp ce aeronava se afla în plin zbor, provocând un șoc puternic printre pasageri și membrii echipajului. În ciuda faptului că mai mulți medici aflați la bord au intervenit rapid pentru a-i acorda primul ajutor, micuțul nu a mai putut fi salvat.

Compania aeriană a confirmat incidentul și a precizat că echipa de zbor a urmat toate protocoalele de urgență prevăzute în astfel de situații. Aeronava își continua deplasarea spre capitala Franței în momentul în care starea copilului s-a agravat subit. Din primele informații, micuțul suferea de o afecțiune cardiacă gravă și călătorea spre Europa tocmai pentru a beneficia de îngrijiri medicale de specialitate, potrivit .

Intervenția medicilor de la bord pentru un bebeluș aflat în stare critică

Echipajul a solicitat imediat sprijinul persoanelor cu pregătire medicală aflate în avion, iar câțiva doctori au încercat manevrele de resuscitare. În paralel, reprezentanții companiei au luat legătura cu solul pentru a primi îndrumări specifice. „Conform procedurii, echipajul a contactat prin satelit centrul de control SAMU din Paris”, a subliniat purtătorul de cuvânt al companiei, referindu-se la serviciul care oferă consultanță pentru urgențele din timpul zborurilor.

Deși s-au depus eforturi uriașe, viața micuțului s-a stins înainte ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Paris. Compania a precizat că asistența medicală a fost oferită prompt, însă starea precară de sănătate a copilului a făcut imposibilă recuperarea acestuia. Această tragedie aviatică amintește de un alt caz dureros, petrecut recent, când o fetiță de doar patru luni s-a stins din viață din cauza insolației, după o ieșire cu barca.

Mesajul mamei după pierderea copilului

În contextul acestor evenimente tragice care vizează copiii de vârste fragede, mesajele părinților îndurerați subliniază suferința de neînchipuit prin care trec familiile. Mama fetiței care a murit recent din cauza căldurii a postat un text emoționant pe o platformă de strângere de fonduri, exprimându-și neputința în fața pierderii suferite.

„Suntem devastați, cu inima frântă; nu există cuvinte. Fetița noastră prețioasă ne-a dăruit ultimele ei zâmbete, iar noi i-am dăruit ultimele noastre sărutări. Nu vom înțelege niciodată de ce a trebuit să pleci atât de repede, erai pur și simplu prea perfectă”, a scris femeia.