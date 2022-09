Un celebru propagandist rus spune că este „cam îngrijorat” de evoluțiile de pe frontul din Ucraina. Vladimir Soloviov pare să aibă vânătăi pe față (VIDEO)

Vladimir Soloviov, prezentator TV și unul dintre principalii vectori ai propagandei rusești, s-a arătat îngrijorat de evoluția evenimentelor de pe frontul din Ucraina. Mai mult, în apariția televizată respectivă acesta pare să aibă vânătăi pe față.

„Sunt cam îngrijorat, totuși. Ei bine, desigur că am dori să înainteze doar ai noștri, dar în viață nu merge așa. Știința are multe eterogenități. Este important cum se va încheia totul”, a spus Soloviov, conform imaginilor distribuite pe Twitter.

And I wonder what might have happened.

Solovyev says he’s worried about what’s happening on the frontlines now.

Vânătăile de pe fața sa n-au rămas neobservate. Francis Scarr, jurnalist BBC, susține că un reporter rus l-a sunat pe Soloviov și l-a întrebat ce a pățit, iar prezentatorul rus a răspuns nervos.

„Chiar nu ai nimic altceva de făcut cu viața ta? Nu e nenorocita ta de treabă”, a fost reacția lui Soloviov.

An update of sorts:

A Russian reporter rang him up to ask what had happened but he replied that it was „none of their damn business”

The next time he went on air though, the cuts and bruises had magically disappeared

— Francis Scarr (@francis_scarr)