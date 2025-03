„Un clovn”. JD Vance, pus la zid după ce a ironizat armatele Marii Britanii şi Franţei, care au luptat în războaie alături de SUA (VIDEO)

Vicepreședintele american JD Vance a criticat, într-un interviu pentru Fox News, planul Marii Britanii și al Franței de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, după încheierea conflictului, și chiar a luat peste picior inițiatoarele planului, numindu-le țări „oarecare, care nu au mai luptat într-un război de 30 de ani sau 40 de ani”. După reacțiile critice pe care le-a primit, Vance a negat că făcut referire la Marea Britanie și Franța.

În interviul pentru Fox News, JD Vance a declarat că singura garanție pentru o pace durabilă în Ucraina e oferirea unui „avantaj economic Statelor Unite”. Asta ar însemna parafarea unui acord de mai multe miliarde de dolari pentru mineralele și pământurile rare de pe teritoriul ucrainean.

„Asta ar fi o garanție de securitate mai bună decât 20.000 de soldați trimiși de o țară oarecare, care n-a mai luptat de 30 sau 40 de ani”, a continuat el.

Amintim că acordul în cauză, propus de Donald Trump, nu a mai fost semnat din cauza care a izbucnit chiar în Biroul Oval între Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vance.

După la Londra în weekend, premierul britanic Keir Starmer, gazda evenimentului, a declarat că „un număr” de țări și-a exprimat deja acordul pentru a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina. Însă Starmer a precizat că e nevoie, totuși, de sprijinul SUA pentru a descuraja viitoarele tendințe agresive ale Rusiei.

Declarația vicepreședintelui american a fost rapid taxată.

„Marea Britanie și Franța au sărit în ajutorul SUA, trimițând mii de militari în Afganistan, inclusiv propriul meu frate și numeroși colegi parlamentari. E profund lipsit de respect să ignori acest sacrificiu”, a declarat James Cartlidge, fost ministru britanic al Apărării, potrivit

Johnny Mercer, fost ministru conservator al forțelor armate, care a luptat în Afganistan, l-a numit direct pe Vance „un clovn”.

Mercer a mai susținut că a citit cartea lui Vance și „din mărturisirile sale, și-a petrecut timpul în Marina SUA ”scriind articole și făcând poze”. Poate dacă s-ar fi murdărit pe mâini servindu-și țara, la fel ca mulți dintre camarazii săi americani și britanici, urmând nebuneștile politici externe ale propriei țări, n-ar mai fi fost acum atât de vehement în a le respinge sacrificiul”.

„Vance trebuie să şi revizuiască atitudinea, să arate puţin respect şi să nu se mai facă de ruşine”, a tunat Mercer.

Vicepreședintele SUA a fost taxat inclusiv de Nigel Farage, un aliat al lui Trump. „JD Vance greșește, greșește, greșește, greșește. Vreme de 20 de ani, în Afganistan, raportat la dimensiunea noastră în raport cu SUA, am cheltuit aceiași bani, am trimis același număr de bărbați și femei, am suferit aceleași pierderi”, a susținut Farage, potrivit

Iar din Franța, ministrul Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, a ținut să le aducă un omagiu soldaților francezi care au murit pentru țară:

„Noi respectăm veteranii tuturor aliaților noștri și ne așteptăm ca veteranii noștri să fie respectați”.

Ulterior, JD Vance s-a apărat într-o postare pe X, susținând că „nici măcar n-am menționat Marea Britanie sau Franța”.

„E absurd de necinstit, nici măcar n-am menționat Marea Britanie sau Franța în interviul meu pentru Fox News, două țări care au luptat cu vitejie alături de noi în ultimii 20 de ani și chiar mai mult”, a transmis vicepreședintele american.

This is absurdly dishonest.

I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond.

— JD Vance (@JDVance)