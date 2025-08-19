Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime

în ! Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime în Marea Neagră, în timp ce făcea parasailing cu mama sa, la Nessebar.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce au făcut autoritățile

Un copil de 8 ani din Razlog a murit luni după ce a căzut de la 40-50 metri înălțime, în timp ce făcea parasailing pe plaja din Nessebar, conform Novinite, citat de

Copilul a fost ridicat în aer împreună cu mama sa. El a căzut în mare, în timp ce mama a rămas în aer. Încă nu se cunosc circumstanețele în care s-a produs tragedia.

Băiețelul a fost adus la țărm cu barca, iar echipajele medicale au aplicat manevre de resucitare, însă fără succes. Din păcate, decesul micuțului a fost constatat.

În urma acestora, autoritățile au reținut trei persoane implicate în organizarea și operarea serviciului de parasailing.

De asemenea, au fost inițiate procedurile preliminare.

În momentul de față, ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.