Un copil de șase ani care și-a pierdut tatăl pe front este consolat de un general rus cu un smartwatch (VIDEO)

Canalele de televiziune rusești au relatat cazul tragic al unui copil de doar șase ani care și-a pierdut tatăl pe frontul din Ucraina, invitat pentru o așa numită consolare la Ministerul de Interne.

Băiețelul a primit un smartwatch, o mașină de jucărie care înfățișează o dubă de poliție și niște prăjituri de la un general de poliție. Se pare că acest moment a fost prezentat ca pe un „vis devenit realitate”.

„Visurile devin realitate de Anul Nou. Saveli Trokai, un copil în vârstă de 6 ani din Kostroma, știe sigur asta. Băiatul, care și-a pierdut tatăl în operațiunea militară specială, a scris o scrisoare pentru „Pomul Dorințelor” al poliției. Directorul unuia dintre departamentele din cadrul Ministerului de Interne a citit scrisoarea sa și a pregătit un cadou pentru Saveli”, începe reportajul difuzat de Rossiya-1, unul dintre cele mai populare canale TV din Rusia, potrivit .

Pe parcursul reportajului, media de la Kremlin încearcă să arate drama prin care a trecut familia copilului după pierderea tatălui lor, menționând că mama sa a rămas singură cu 4 copii.

„Îl așteaptă pe eroul zilei”, afirmă reportajul, arătând apoi imagini cu copilul și mama sa ajunși la sediul ministerului împreună cu sora de doar două luni a lui Saveli.

„Cei doi frați ai săi, Filip și Matei, au rămas acasă”, anunță reportajul.

„Iar tatăl său a murit în Donbas, apărând țara sa natală”, amintește cea care narează secvențele video, afirmând apoi că băiețelul „este un pic emoționat” când vede un general în persoană, „dar că zâmbește tot timpul”.

More deeply depressing stuff from the Russian provinces

6 year old Savely’s dad was killed in Ukraine, but now the police have given him a smart watch and a tour of their station (how kind!)

Worst of all, when asked what he’d like to become when he’s older, he says „a soldier”

— Francis Scarr (@francis_scarr)