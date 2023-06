Un cunoscut artist din Crimeea a fost condamnat la 15 ani de închisoare / Autoritățile ruse îl acuză de comiterea unui act de terorism „Mai bine închis, cu conștiința curată”

Un artist din Crimeea a fost condamnat marți, 6 iunie, de un tribunal din Rusia la 15 ani de închisoare într-o colonie penitenciară, potrivit The .

Artistul Bogdan Ziza a fost arestat în mai 2022, după ce a stropit cu vopsea galbenă și albastră ușa clădirii administrației orașului Eupatoria din Crimeea. El a vrut să dea foc intrării în clădire folosind un cocktail Molotov.

Bogdan Ziza, condamnat la 15 ani de închisoare

Bogdan ar fi înregistrat un clip video în timp ce stropea cu vopsea galbenă și albastră ușa clădirii administrației orașului Eupatoria din Crimeea, alături de care îndemna cetățenii să protesteze împotriva invadării Ucrainei de către Rusia. Ulterior, artistul a publicat totul pe rețelele de socializare.

Ziza a fost reținut pe 19 mai, iar la scurt timp a fost difuzată pe un canal de televiziune o înregistrare video în care acesta își cerea scuze pentru cele întâmplate, ulterior susținând că imaginile au fost înregistrate sub constrângere.

Artistul a fost acuzat de comiterea unui act de terorism, autoritățile susținând că au descoperit amenințări și îndemnuri la comiterea unor alte atacuri în clipul postat de el pe Internet.

„Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut? Îmi pare rău că am exagerat și că acțiunile mele au oferit temei pentru un dosar de terorism… Dar în rest am acționat conform conștiinței mele”, a spus Ziza, potrivit .

„Acțiunea mea a fost un strigăt din inimă și conștiință îndreptat către cei care, la fel ca și mine, erau speriați, dar care nu au vrut și nu vor acest război… Este mai bine să fii închis cu o conștiință curată decât să fii un animal de fermă, tăcut, în libertate”, a adăugat el.

Bărbatul a promis că pe 10 iunie va intra în greva foamei pentru a le putea cere autorităților să îi retragă cetățenia rusă și să îi elibereze pe prizonierii politici ucraineni închiși în Rusia.