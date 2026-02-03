Documentele desecretizate de Departamentul de Stat al SUA din ancheta prădătorului sexual Jeffrey Epstein arată că acesta a venit în România în 2012 și a stat suficient de mult cât să-și ia un număr de telefon românesc. El ar fi plătit mai multe fete românce, plățile fiind mascate drept „cheltuieli pentru combustibil”.

Epstein, noi conexiuni în România

Un e-mail trimis de Jeffrey Epstein pe 21 mai 2012 arată că acesta a vizitat țara noastră și a stat suficient de mult încât să-și obțină un număr de telefon de România.

„Am părăsit Parisul astăzi, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Acesta este numărul meu românesc 0743…” – era mesajul transmis către un anume Daniel Siad.

E-mailurile mai arată că Siad îi trimitea lui Epstein fotografii cu fotomodele românce, pe care le-ar putea contacta.

Într-un alt mesaj, o româncă îi cere ajutor cu anticoncepționale, iar anchetatorii remarcă relația de dependență și vulnerabilitate a fetei față de afaceristul pedofil.

Mai multe românce apar în documente sub nume precum Ioana, Andreea, Roxana și Andra. Acestea erau plătite. Un virament de 10.000 de dolari a ajuns la un singur cont din Botoşani, iar 30.000 de dolari au fost viraţi către un cont din Iaşi. Plăţile au fost mascate sub denumirea de „cheltuieli pentru combustibil”, arată documentele citate de

Chiar şi Prinţul Andrew, căzut între timp în dizgraţia Casei Regale din cauza relaţiei cu pedofilul american, îi spune într-un email lui Epstein „Adaugă încă una: româncă, foarte drăguţă”, potrivit documentelor desecretizate.

Cine era „Ion the Painter”

Departamentul de Stat al SUA a publicat peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Jeffrey Epstein. Cuvintele „român” și „România” apar în peste 1.000 dintre ele.

este pictorul Ion Nicola, originar din Tulcea, care a lucrat pentru Epstein inclusiv pe a acestuia din Caraibe. Factura serviciilor artistice s-ar fi ridicat la aproape 90.000 de dolari. Figurând sub eticheta profesională „Ion the Painter”, Nicola apare în cercul de amici ai lui Epstein și chiar a călătorit cu avionul magnatului.

O profesoară româncă, discuții cu Epstein

În documente apare numele Corinei Tarniţă, doctor în matematică, cercetătoare la Princeton originară din Craiova, care ar fi intermediat plăţi de 30.000 de dolari către un personaj necunoscut din Iaşi.

Într-un schimb de emailuri din 2009 apare o formulare clară: „fata din România, care va primi 10.000 de dolari”. Mesajul e urmat de detalii bancare pentru transfer, inclusiv o adresă din Iași.

Într-un alt document EFTA, Jeffrey Epstein întreabă de la ce universitate din România au fost luate fetele, iar Corina Tarniță îi răspunde: „Cele două fete erau ambele de la Universitatea din Iași, România”.