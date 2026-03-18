Un meteorit uriaș de 7 tone a explodat deasupra SUA. Momentul, filmat de mai multe camere (VIDEO)

Ana Maria
18 mart. 2026, 15:23
sursa foto: X/ @nexta_tv
Cuprins
  1. Un meteorit de șapte tone a explodat. Cât de puternică a fost explozia
  2. În ce zone a fost văzut meteoritul
  3. Un meteorit de șapte tone a explodat. Ce spun specialiștii despre acest fenomen
  4. Unde s-a dezintegrat meteoritul
  5. Au fost găsite fragmente după explozie?
  6. Cât de frecvente sunt astfel de evenimente

Un fenomen spectaculos și rar a avut loc deasupra Statelor Unite, unde un meteorit de șapte tone a străbătut atmosfera cu o viteză impresionantă, de circa 72.000 km/h.

Evenimentul a fost observat deasupra orașului Cleveland, din statul Ohio, iar imaginile surprinse de localnici au devenit rapid virale, după ce „mingea de foc” a luminat cerul și s-a dezintegrat cu un zgomot puternic.

Un meteorit de șapte tone a explodat. Cât de puternică a fost explozia

Potrivit Associated Press, energia eliberată în urma exploziei a fost echivalentă cu aproximativ 250 de tone de TNT.

Locuitorii din zonă s-au speriat extrem de tare. Au declarat că au simțit vibrațiile și au auzit o bubuitură asemănătoare unei explozii puternice, care a zguduit locuințele.

În ce zone a fost văzut meteoritul

Fenomenul nu a fost vizibil doar în Ohio. Martori din mai multe state americane au raportat apariția acestei „mingi de foc strălucitoare”, în jurul orei locale 09:00.

American Meteor Society a anunțat că a primit sesizări dintr-o arie extinsă, de la Wisconsin până în Maryland.

Un meteorit de șapte tone a explodat. Ce spun specialiștii despre acest fenomen

NASA a confirmat că obiectul avea un diametru de aproximativ 1,83 metri și a intrat în atmosferă la mare viteză.

Aceasta chiar arată ca o minge de foc, ceea ce înseamnă că este un meteorit-un mic asteroid„, a menționat astronomul Carl Hergenrother, directorul executiv al grupului.

Acesta a explicat și diferența față de alte obiecte care reintră în atmosferă:

„Sunt atât de multe obiecte pe orbită, încât ceea ce vedem arzând este adesea doar un satelit în faza reintrării în atmosferă. Însă, în general, acestea nu sunt deosebit de strălucitoare”.

Unde s-a dezintegrat meteoritul

Potrivit datelor oficiale, meteoritul a fost observat inițial la aproximativ 80 de kilometri deasupra lacului Erie, în apropiere de Lorain, Ohio.

Acesta a parcurs peste 55 de kilometri prin atmosferă înainte de a se dezintegra deasupra zonei Valley City.

Au fost găsite fragmente după explozie?

Autoritățile nu au raportat inițial descoperirea unor resturi semnificative, ceea ce sugerează că mare parte din meteorit a ars în atmosferă.

Ar putea să existe câteva fragmente mici, dar cea mai mare parte a ars în atmosferă„, a precizat meteorologul Brian Mitchell.

Cât de frecvente sunt astfel de evenimente

Specialiștii spun că astfel de fenomene nu sunt atât de rare pe cât par. Meteoriții de dimensiuni mai mici ajung zilnic în atmosfera Pământului, iar particule de praf cosmic cad chiar de mai multe ori pe oră.

Observarea lor depinde, însă, de condițiile meteo și de momentul în care intră în atmosferă.

