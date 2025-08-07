B1 Inregistrari!
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa

Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 14:57
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa
Foto simbol: Pixabay

Un mire a rostit din greșeală numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Reacția miresei a devenit virală pe internet.

Ce s-a întâmplat

Andrew și Rebecca Fildes și-au unit destinele în 2023. Femeia a transformat gafa mirelui într-un moment memorabil și amuzant atât pentru ei, cât și pentru invitați. Momentul a devenit viral pe internet, iar internauții mai…critici.

Clipul video postat pe TikTok, la sfârșitul lunii trecute, surprinde momentul în care oficiantul rostește: „Te iau pe tine, Rebecca Sarah Joan Qureshi…”, iar Andrew, mirele, ținând mâinile viitoarei sale soții, răspunde: „Te iau pe tine, Sarah…”.

Urmează un moment de uimire, apoi de amuzament, în rândul lui Andrew și Rebecca, mire și mireasă, dar și în rândul invitaților.

Reacția miresei

Reacția miresei a fost una pozitivă: „Numele fostei sale iubite este Sarah, iar acesta este și unul dintre numele mele mijlocii”, a declarat pentru Newsweek. „Am înțeles că era agitat și a avut o scăpare”, a spus Rebecca, conform Știrile ProTv.

„Eu sunt mai deschisă și sociabilă”, a adăugat ea, „în timp ce Andi [diminutiv pentru Andrew] este mai introvertit și rațional.” Totuși, greșeala a fost evidentă. „Nici măcar nu și-a dat seama că a omis ‘Rebecca’”, a spus ea. „I-am spus, iar el și-a cerut scuze: ‘Îmi pare foarte rău, eram atât de nervos să nu greșesc ceva.’ Am râs împreună.”

@scalesfeathersandfur Oh dear 🫣#weddingday #weddingvowsgonewrong #nohedidnt ♬ original sound – bec_Fildes

