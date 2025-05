Un nou blackout în Spania, după incidentul din luna aprilie. Liniile telefonice și internetul au căzut

O nouă a avut loc în Spania, după incidentul din luna aprilie. Mai exact, este vorba despre un incident la rețeaua Telefónica, cauzat de lucrări de modernizare, potrivit presei spaniole.

„Nu există dovezi” ale unui atac al unui hacker

Viceprim-ministrul a menționat că „nu există dovezi” ale unui atac al unui hacker.

Liniile telefonice și internetul au picat timp de câteva ore în mai multe regiuni din țară, însă cei mai afecțați au fost cei din Comunitatea Valenciană, scrie

Serviciile de urgență 112 au fost afectate în aproape toate comunitățile autonome, în special în Aragon, Andaluzia, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană notează .

Rețelele fixe ale altor companii precum MasOrange și Vodafone nu au fost afectate.

Potrivit unor surse din cadrul companiei Telefonica, citate de radio Cadena Ser, problemele sunt cauzate de „lucrări de modernizare a rețelei, care au afectat serviciile punctuale din unele companii”, iar operatorul asigură că „lucrează pentru rezolvarea acestora”. În cele două regiuni menționate, defecțiunile au împiedicat apelurile către numărul de urgență 112, iar departamentele de Interne din Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană au activat numere alternative pentru situații de urgență.

Defecțiunea a stârnit îngrijorări

Defecțiunile au stârnit îngrijorări, în urma penei de curent care a întunecat Peninsula Iberică pe 28 aprilie.

Primele probleme au fost semnalate în jur de ora trei dimineața. La 10:30, Telefónica a raportat că au fost complet restabilite comunicațiile serviciilor de urgență, iar două ore mai târziu, în jurul orei 12:30, a declarat că problema generală a rețelelor de telefonie fixă ​​și de internet a fost rezolvată, deși au persistat unele întreruperi izolate.

„În această dimineață am avut parte de un incident care a afectat serviciile de comunicații fixe ale mai multor companii și servicii publice. Încă de la început, am lucrat pentru restabilirea acestor servicii, care acum au fost complet restabilite. Am activat comitetul de gestionare a incidentelor, am izolat nodurile afectate și am detașat personal pe teren pentru a rezolva cazuri specifice apărute în urma acestui incident, care acum a fost rezolvat”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Există posibilutatea ca incidentul să fi fost legat de o defecțiune a rețelei MPLS (data switching network) a Telefónica, care este furnizorul de servicii pentru linia 112, dar și pentru alte numere de telefon din trei cifre care, de asemenea, au întâmpinat probleme. În această dimineață, Telefónica programase o intervenție la ora 03:00 și din acel moment au început să apară unele probleme cu apelurile efectuate.