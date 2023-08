Un pasager a rezervat două locuri în avion pentru câinele lui. Cum a decurs zborul

Un pasager a rezervat două la compania American Airlines, pentru animalul său de companie. Câinele, un dog german, are mai mult de 60 de kilograme.

Bărbatul a postat un videoclip pe TikTok în care arată cum a decurs zborul cu patrupedul său din Los Angeles în New Tork, conform

Câinele uriaș se întinsese pe două locuri în timpul zborului, cu stăpânul lângă el. La un moment dat, câinele își bagă capul printre scaunele din față, pentru a adulmeca mai bine.

„Cine spune că marii danezi nu sunt câini de avion. Să mulțumim American Airlines pentru că ne-am făcut ușoară mutarea la Brooklyn! (Da, am cumpărat 3 locuri pentru noi în avion)”, a scris stăpânul animalului.

Videoclipul postat pe TikTok a strâns o serie de comentarii și reacții pozitive.

„Cer instantaneu o rambursare pentru zborul meu recent, căruia îi lipsea un mare danez”/ „Mi-aș pierde mințile dacă aș fi binecuvântat să mă aflu lângă el”, sunt unele dintre comentarii.

Wanted to share a few more videos of Darwin showing how tight it was for her on the floor, hence why I asked if she could come on the seats. The last video is her on the seats just looking up (not howling) with sound.