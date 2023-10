Un război prelungit Israel-Hamas ar putea deturna mai multe echipamente militare americane necesare Kievului către Tel Aviv

Președintele Biden a anunțat deja că SUA va asigura Israelului ”tot ce are nevoie” după ce a fost atacat de brigăzile Hamas. ”Orice război prelungit Israel-Hamas ar putea deturna mai multe echipamente militare americane necesare Kievului către Tel Aviv”, scrie Thomas Friedman, în The New York Times.

O barieră de 1 miliard de dolari a fost penetrată de o forță militară ”de nivelul celei din Luxemburg”

El amintește că frontiera de doar 60 de kilometri dintre Israel și Gaza a costat aproximativ 1 miliard de dolari și a fost penetrată de o forță militară ”de nivelul celei din Luxemburg”.

Autor de cărți și unul dintre analiștii americani cei mai cunoscuți pe politică externă, Thomas Friedman a publicat în The New York Times o opinie în care citează o discuție pe care a avut-o cu Nahum Barnea, un experimentat și echilibrat editorialist al ziarului israelian Yediot.

Granița Gaza-Israel are o lungime de doar 60 de kilometri, dar undele de șoc pe care le va declanșa acest război nu numai că vor împinge Israelul și palestinienii din Gaza în tulburări, ci vor lovi și Ucraina și Arabia Saudită și, cel mai probabil, Iranul, citează .

Orice război prelungit Israel-Hamas ar putea deturna înspre Tel Aviv mai multe echipamente militare americane necesare Kievului și va face imposibil acordul de normalizare propus saudit-israelian – deocamdată”, scrie Friedman.

