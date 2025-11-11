Un șofer de taxi francez îi cere sprijinul Regelui Charles pentru remedierea unui conflict cu David Lammy, fostul ministru britanic de Externe.

De la ce a pornit conflictul dintre șoferul de taxi și ministrul britanic

Potrivit șoferului francez, originar din Avignon, oficialul britanic ar fi refuzat să îi plătească o cursă. Nervos, francezul, pe numele său Nasim Mimum, a plecat cu bagajele lui David Lammy și ale soției sale. Reacția nu doar că nu l-a convins pe oficial să îi plătească călătoria, ci i-a atras șoferului acuzații de furt.

Nasim Mimum ar fi dus cuplul britanic din Italia până în Haute-Savoie, în sudul Franței. Cursa din aprilie anul trecut fi costat 1.550 de euro.

„A refuzat să plătească. A țipat la mine în engleză: «La naiba cu francezii»”, a declarat șoferul, marți, potrivit .

Ce mesajul i-a transmis un șofer de taxi francez Regelui Charles

Potrivit lui Nasim Mimum, acesta a fugit cu bagajele aflate în portbagaj, temându-se că va fi bătut. Tot el susține că acestea au fost returnate „în aceeași zi”.

Ambele părți au depus plângeri, dar doar plângerea britanicului a fost acceptată de instanțele franceze. Taximetristul a fost achitat de tribunalul Bonneville (Haute-Savoie) pe 3 noiembrie.

Din păcate, cursa sa nu a fost încă plătită. Prin urmare, el intenționează să facă apel la regele Carol al III-lea. „Îi voi trimtie Regelui o scrisoare, prin poștă urgentă. Maiestatea Voastră, vă rog să interveniți și să faceți posibilă plata mea. Ministrul nu mi-a plătit niciodată niciun cent pentru cele trei zile de transferuri”, a declarat șoferul.

Nasim Mimum crede că „onoarea este în joc”.

Acest conflict readuce aminte de un schimb de replici celebru între Corsarul Surcouf, un om de afaceri francez, și un ofițer britanic. Britanicul i-a acuzat pe francezii că luptă doar pentru bani, în timp ce el lupta pentru onoare. Drept răspuns, Surcouf a spus: „Fiecare luptă pentru ceea ce le lipsește”.