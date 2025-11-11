B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » „Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic

„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic

B1.ro
11 nov. 2025, 19:04
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De la ce a pornit conflictul dintre șoferul de taxi și ministrul britanic
  2. Ce mesajul i-a transmis un șofer de taxi francez Regelui Charles

Un șofer de taxi francez îi cere sprijinul Regelui Charles pentru remedierea unui conflict cu David Lammy, fostul ministru britanic de Externe.

De la ce a pornit conflictul dintre șoferul de taxi și ministrul britanic

Potrivit șoferului francez, originar din Avignon, oficialul britanic ar fi refuzat să îi plătească o cursă. Nervos, francezul, pe numele său Nasim Mimum, a plecat cu bagajele lui David Lammy și ale soției sale. Reacția nu doar că nu l-a convins pe oficial să îi plătească călătoria, ci i-a atras șoferului acuzații de furt.

Nasim Mimum ar fi dus cuplul britanic din Italia până în Haute-Savoie, în sudul Franței. Cursa din aprilie anul trecut fi costat 1.550 de euro.

„A refuzat să plătească. A țipat la mine în engleză: «La naiba cu francezii»”, a declarat șoferul, marți, potrivit Le Figaro.

Ce mesajul i-a transmis un șofer de taxi francez Regelui Charles

Potrivit lui Nasim Mimum, acesta a fugit cu bagajele aflate în portbagaj, temându-se că va fi bătut. Tot el susține că acestea au fost returnate „în aceeași zi”.

Ambele părți au depus plângeri, dar doar plângerea britanicului a fost acceptată de instanțele franceze. Taximetristul a fost achitat de tribunalul Bonneville (Haute-Savoie) pe 3 noiembrie.

Din păcate, cursa sa nu a fost încă plătită. Prin urmare, el intenționează să facă apel la regele Carol al III-lea. „Îi voi trimtie Regelui o scrisoare, prin poștă urgentă. Maiestatea Voastră, vă rog să interveniți și să faceți posibilă plata mea. Ministrul nu mi-a plătit niciodată niciun cent pentru cele trei zile de transferuri”, a declarat șoferul.

Nasim Mimum crede că „onoarea Angliei este în joc”.

Acest conflict readuce aminte de un schimb de replici celebru între Corsarul Surcouf, un om de afaceri francez, și un ofițer britanic. Britanicul i-a acuzat pe francezii că luptă doar pentru bani, în timp ce el lupta pentru onoare. Drept răspuns, Surcouf a spus: „Fiecare luptă pentru ceea ce le lipsește”.

Tags:
Citește și...
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Externe
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Externe
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Externe
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Externe
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
Externe
Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Externe
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Externe
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Externe
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Externe
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Externe
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Ciprian Ciucu
Ultima oră
21:05 - MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
20:47 - Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
20:34 - Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
20:16 - Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
20:05 - Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
19:42 - Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
19:35 - Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
19:31 - Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
18:50 - Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem?” (VIDEO)
18:49 - ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal