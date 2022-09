Un soldat din garda regală a leșinat lângă catafalcul reginei Elisabeta a II-a (VIDEO)

Un membru al garzii regale care stătea lângă sicriul reginei Elisabeta a II-a s-a prăbușit în timpul serviciului. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat și distribuit online. Clipul scurt îl arată pe paznicul din stânga podiumului arătând puțin deranjat.

Dintr-o dată, s-a împiedicat înainte și s-a prăbușit de pe podium, aterizând pe podea cu o bufnitură puternică.

În timp ce mii de oameni își iau rămas bun și au adus un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a la Westminster Hall joi, o evoluție destul de șocantă și nefericită a atras atenția tuturor.

Ofițerii de serviciu s-au grăbit să-l verifice imediat. Dar ceilalți trei gardieni de pe podium păreau absolut neclintiți.

Bărbatul nu părea să fie total inconștient, deoarece a fost văzut treptat ridicat de pe podea de către polițiști. Potrivit rapoartelor, incidentul s-a produs când gardienii erau pe cale să-și schimbe atribuțiile.

