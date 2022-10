Un tablou de Monet care înfățișează un peisaj natural, împroșcat cu piure de niște așa-ziși „ecologiști” preocupați de o foame globală(VIDEO)

După un act recent în care un grup a vandalizat o lucrare a pictorului Van Gogh, cu supă de roșii, , un tablou aparținând impresionistului Claude Monet a fost împroșcat cu piure de cartofi. Din fericire pentru adevărații iubitori de natură și artă, opra de artă a fost acoperită cu un geam protector.

Noua țintă vizată de atacatorii îmbrăcați în -specifice huliganilor anarhiști – a reprezentat-o tabloul „Les Meules” („Căpiţe de fân”), expus în Muzeul Barberini din Potsdam, Germania.

Tabloul lui Monet, „Les Meules” („Căpiţe de fân”), face parte din colecţia miliardarului Hasso Plattner fiind cumpărată la licitaţie, în 2019, pentru 111 milioane dolari – o sumă record pentru o pictură de Monet – și este împrumutată permanent muzeului amintit pentru a putea fi admirată de toți iubitorii de frumos.

Incidentul survine la zece zile după un atac similar petrecut la Londra, unde vandalizarea s-a petrecut cu supă de roșii pe un tablou de Van Gogh.

