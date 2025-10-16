B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura

Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura

B1.ro
16 oct. 2025, 20:44
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Sursă foto simbol: reuters.com
Cuprins
  1. Ce tablou pictat de Picasso a dispărut
  2. Ce a declarat Fundația Caja Granada după dispariția tabloului de Picasso
  3. Lucrările lui Picasso, ținta hoților

Poliția din Spania investighează dispariția unui mic tablou semnat de Picasso, în valoare de 600.000 de euro. Pictura trebuia să ajungă la o expoziție din orașul Granada, însă a dispărut pe drumul de la Madrid.  

Ce tablou pictat de Picasso a dispărut

Lucrarea realizată în guașă și creion, „Natura statică cu chitară”, urma să fie expusă la o expoziție a fundației Caja Granada. Tabloul, pictat în 1919 și cu dimensiunile de 12,7 cm x 9,8 cm, aparține unui colecționar din Madrid. Pictura, dar și alte opere de artă, făceau parte dintr-un lot de exponate împrumutate. Lotul trebuia să sosească de la Madrid cu o dubă, vineri, 3 octombrie.

Ce a declarat Fundația Caja Granada după dispariția tabloului de Picasso

Fundația a declarat că mașina care transporta lucrările a sosit la ora 10.00, pe 3 octombrie. Conținutul său a fost descărcat și verificat, însă, lucrările au venit ambalate. Pentru că numerotarea lor nu fusese făcută corect, a fost imposibilă „o verificare exhaustivă”.

Luni, după weekendul în care toate operele fuseseră sub supraveghere video, au fost despachetate.

„Odată ce despachetarea a fost efectuată de personalul fundației Caja Granada, lucrările au fost mutate în diferite părți ale sălii de expoziție. La mijlocul dimineții, curatorul expoziției și șeful departamentului de expoziții al fundației au observat că lipsește o lucrare. Este vorba de o guașă mică de Pablo Picasso, intitulată «Natură statică cu chitară»”, a declarat fundația într-un comunicat, potrivit The Guardian.

Fundația a raportat dispariția tabloului către Policía Nacional. „De asemenea, ne-am pus la dispoziția celor care anchetează și avem încredere deplină că acest caz va fi rezolvat în mod corespunzător”.

Lucrările lui Picasso, ținta hoților

Faima lui Picasso, dar și sumele enorme pe care le generează operele sale, au transformat arta sa într-o țintă pentru hoții.

În 2007, două picturi semnate de Picasso, în valoare de 50 de milioane de euro, au fost furate din casa nepoatei artistului.

În 1976, 118 lucrări au fost furate dintr-un muzeu din orașul Avignon din sudul Franței.

În 1997, un bărbat înarmat a intrat într-o galerie de artă din centrul Londrei și a furat „Tête de Femme” de Picasso. Lucrarea valora peste 575.000 de euro. A fost recuperată ulterior.

