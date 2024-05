Un tânăr s-a trezit cu arsuri de gradul trei pe faţă, iar mâinile erau pătate şi decolorate, după ce a mâncat acest fruct exotic: „Am mușcat din el şi a explodat imediat”

Un tânăr aflat în vacanţă, în Mexic, s-a ales cu arsuri de gradul trei pe faţă şi cu mâinile pătate la scurt timp după ce a mâncat un fruct exotic local, scrie .

Tânărul s-a trezit cu arsuri pe față, iar mâinile erau pătate şi decolorate

Thomas Harold Watson, un tânăr britanic în vârstă de 28 de ani, a povestit ce a pățit.

De 1 Mai a mers în peninsula Yucatan din Mexic. Acolo, la o tarabă, a găsit măr de caju (cashew apple) și s-a gândit să încerce.

„Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare”, a spus tânărul.

„M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (…) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct”, a mai precizat el pentru Southwest News Service.

Când s-a trezit, a doua zi, a simțit că fața îi era complet arsă, ca și cum ar fi fost stropită cu acid. De asemenea, mâinile erau pătate şi decolorate, conform potrivit .

Ce conțin, de fapt, merele de caju

Merele de caju conțin cardol și acid anacardic, un cocktail care poate provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea.

Thomas a căutat imediat pe internet detalii despre acest fruct, apoi atunci a realizat la ce pericol a fost supus.

„Întotdeauna este bine să mănânci mâncăruri locale, dar cred că este bine să ai și câteva cunoștințe despre ele”, a conchis el.