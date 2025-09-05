B1 Inregistrari!
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 09:17
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Un tânăr și-a ucis sora de 18 ani și a rănit alte șapte persoane, cu cuțitul, într-o comunitate indigenă izolată din Canada. Bărbatul era „cunoscut de poliție”.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cine este suspectul

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg, conform Adevărul.

Unul dintre cei răniţi în atac a fost identificat de membrii familiei ca fiind Michael Raven. Copiii lui au spus că a fost înjunghiat în plămân de cineva care a pătruns în casa lui în timp ce dormea.

Poliția a fost chemată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune.

Poliţia a sosit și a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. În ambele locaţii, victimele erau înjunghiate.

Comandantul unităţii de crime majore a RCMP, Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv suspect pentru atac, dar a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

Cine este supectul

Suspectul este Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani. După atacuri, el a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei.

Poliţista a fost transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”. Pe de altă parte, agresorul a decedat, în urma coliziunii.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a lăudat poliţista, spunând: ”Ea a oprit un om care se dezlănţuise”.

