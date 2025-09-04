Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul

Sfârșit tragic, în cazul unui tânăr de doar 18 ani. Acesta se afla la muncă, când . Băiatul și-a pierdut viața după ce în timp ce se afla într-un șanț.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în comuna Vișina, județul Dâmbovița. Tânărul era angajat al unei societăți comerciale, cu obiect de activitate lucrări de construcții. La momentul terifiantului accident, acesta împreună cu colegii săi executau lucrări la o rețea de canalizare.

Cuprins:

Și-a găsit sfârșitul într-un șanț

Ce au transmis polițiștii dâmbovițeni

Și-a găsit sfârșitul într-un șanț

Conform informațiilor, băiatul se afla într-un șanț, la trei-patru metri adâncime, atunci când s-a întâmplat nenorocirea. Din cauză că nu au fost montați pereți pentru sprijinire pământului, tânărul a fost luat prin surprindere de mal. Acesta a fost extras în stare de inconștiență din șanț și în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, nu s-a mai putut face nimic.

Ce au transmis polițiștii dâmbovițeni

„Pe parcursul zilei de astăzi, 4 septembrie, în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost sesizați de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat a căzut într-un șanț executat pentru rețeaua de canalizare.

Ulterior, acesta a fost extras, dar din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, a decedat.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a precizat IPJ Dâmbovița, conform