Un tren a deraiat luni dimineață în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit calea ferată în apropiere de localitatea Goppenstein. La bordul garniturii se aflau aproximativ 80 de pasageri, care au fost evacuați de echipele de intervenție. Autoritățile locale au avertizat că există posibilitatea ca unele persoane să fie rănite, însă nu au oferit încă detalii despre starea acestora. Traficul feroviar în zona cantonului Valais a fost complet blocat în urma incidentului.

Cum s-a întâmplat momentul în care un tren a deraiat în Goppenstein

Potrivit , garnitura aparține companiei BLS și plecase din Spiez la ora 06:12 și se îndrepta spre localitatea Brig. În jurul orei 07:00, în timp ce trenul tranzita zona Goppenstein, o masă mare de zăpadă a lovit linia ferată, ce a provocat ieșirea vagoanelor de pe șine. Echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului pentru a scoate pasagerii din trenul avariat. Operatorul feroviar a confirmat că zăpada depusă pe șine a fost cauza directă a accidentului, iar poliția regională a început deja o anchetă.Poliția din Valais a transmis faptul că există probabil și răniți.

Care este situația regiune după avalanșă

Circulația trenurilor între Goppenstein și Brig a fost întreruptă pe termen nelimitat pentru a permite eliberarea și verificarea siguranței zonei. Aceasta nu este prima problemă de acest fel în regiune; în urmă cu doar câteva zile, o altă avalanșă puternică a izolat temporar valea Lötschental. Specialiștii elvețieni au descris fenomenele recente drept „evenimente extreme”, cauzate de depunerile masive de zăpadă din ultima perioadă. Drumurile din apropiere fuseseră deja închise săptămâna trecută pentru lucrări de curățare.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația din sudul Elveției, deoarece riscul de noi avalanșe rămâne ridicat. Călătorii care aveau programate deplasări prin tunelul Lötschberg sunt sfătuiți să caute rute alternative până la redeschiderea segmentului afectat. Până la acest moment, nicio organizație nu a confirmat numărul exact sau gravitatea rănilor suferite de cei aflați în tren.