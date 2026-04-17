a avertizat, pe 17 aprilie, că va închide din nou Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite îşi menţin blocada navală anunţată de Donald Trump. Informația a fost dată publicității de agenţiile de ştiri Fars şi Tasnim, ambele apropiate Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC). Acestea au citat surse din jurul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului.



„Dacă blocada maritimă continuă, aceasta va fi considerată o încălcare a armistiţiului, iar tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz va fi închis”, au transmis cele două canale media.

Anterior, în cursul zilei, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a anunţat redeschiderea strâmtorii pentru navele comerciale până la sfârşitul armistiţiului cu SUA. Acordul de încetare a focului expiră miercurea viitoare. Iranul a luat această decizie în urma intrării în vigoare a armistiţiului din Liban anunţat joi.

„În consonanţă cu încetarea focului în Liban, se declară deschisă total trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz în perioada de încetare a focului rămasă, prin ruta coordonată deja anunţată de Organizaţia Portuară şi Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris pe reţeaua socială X ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Ce condiții a pus Iranul pentru redeschiderea strâmtorii

Ruta navigabilă menţionată constă într-un culoar de intrare şi un altul de ieşire din Strâmtoarea Ormuz. Potrivit presei iraniene, redeschiderea căii navigabile implică îndeplinirea a trei condiţii:

navele trebuie să îşi coordoneze trecerea cu forţele iraniene;

să parcurgă ruta desemnată de Teheran;

să nu aibă legături cu ţările inamice, adică SUA şi Israel.

Un oficial de rang înalt din Corpul Gardienilor Revoluţiei, citat de , a menţionat chiar şi o a patra condiţie, respectiv deblocarea activelor Iranului îngheţate în străinătate prin sancţiuni.

La scurt timp după anunţul ministrului iranian de externe, Donald Trump a transmis că va menţine blocada navală asupra porturilor iraniene până se va ajunge la un acord de încetare a ostilităţilor. El a ordonat blocada după eşecul negocierilor desfăşurate în weekend la Islamabad.