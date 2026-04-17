B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Britanicii vor înapoi în UE. Ce arată cel mai recent sondaj despre opinia poporului englez

B1.ro
17 apr. 2026, 20:07
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Ce arată sondajul Best for Britain
  2. Cum se împarte sprijinul între partide și votul din 2016
  3. Care sunt implicațiile politice și riscurile identificate

Sprijinul pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană a crescut la un deceniu de la referendumul pentru Brexit, arată un sondaj realizat de Best for Britain, care indică că 53% dintre britanici ar susține revenirea completă în UE și 61% sprijină o apropiere mai mare de blocul comunitar.

Ce arată sondajul Best for Britain

Potrivit The Guardian, sondajul realizat de Best for Britain arată că 53% dintre britanici ar susține revenirea completă în Uniunea Europeană. De asemenea, 61% dintre respondenți sprijină o apropiere mai mare de blocul comunitar.

Sondajul indică preferințe specifice privind formele de reintegrare: 49% dintre respondenți ar fi de acord cu reintrarea în uniunea vamală, iar 46% ar susține revenirea în piața unică. Cercetătorii au analizat mai multe scenarii, de la menținerea politicii actuale până la revenirea completă în UE.

Cum se împarte sprijinul între partide și votul din 2016

Sprijinul pentru revenire este semnificativ mai ridicat în rândul alegătorilor partidelor pro-europene: 83% dintre votanții Partidului Laburist, 84% dintre liberal-democrați și 82% dintre susținătorii Verzilor ar susține revenirea în Uniunea Europeană, potrivit studiului. În schimb, sprijinul în rândul alegătorilor Partidului Conservator este de 39%, iar în rândul susținătorilor partidului Reform doar 18% ar susține revenirea.

Cercetarea evidențiază o diferență marcantă în funcție de votul din 2016: 82% dintre cei care au votat pentru rămânerea în UE ar susține acum reintegrarea, în timp ce doar 23% dintre susținătorii Brexit ar fi de acord cu această opțiune.

Care sunt implicațiile politice și riscurile identificate

Experții avertizează că abordarea „rezervată” a Partidului Laburist în această privință riscă să ducă la pierderea sprijinului atât în rândul alegătorilor progresiști, cât și în circumscripțiile cunoscute drept „red wall”. Reintrarea în uniunea vamală și în piața unică, opțiune respinsă de Partidul Laburist, ar putea redeschide diviziunile politice din trecut și ar ridica probleme legate de suveranitate.

Studiul notează că strategia laburiștilor de aliniere la standardele europene, fără aderare formală, ar transforma Marea Britanie într-un „importator” de reguli, fără influență în procesul decizional, avertizează analiștii. Tom Brufatto, director de politici și cercetare la Best for Britain, a declarat: „Considerăm că există un risc inerent în soluțiile de compromis”, potrivit Digi24

Tags:
