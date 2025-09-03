B1 Inregistrari!
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru

Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru

03 sept. 2025, 09:31
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru
Sursa foto: Freepik / @freepik

Românilor le place să călătorească, iar când vine vorba despre destinații, de cele mai multe ori, preferatele lor sunt în afara țării. Însă, pentru o vacanță fără peripeții, turiștii trebuie să se informeze referitor la ce au voie și ce nu să facă acolo unde ajung. Uneori, destinațiile turistice impun niște reguli la care nici nu ne-am fi putut gândi, dar care sunt sancționate dur.

Cuprins:

  1. Ce nu au voie să facă turiștii care ajung în Sardinia
  2. Ce pedeapsă riscă cei care cumpără bunuri contrafăcute
  3. Zonele în care există restricții referitoare la încălțăminte
  4. Ce le este interzis turiștilor din Roma să facă

Ce nu au voie să facă turiștii care ajung în Sardinia

Autoritățile din Sardinia au un obiectiv clar: protejarea coastelor. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, turiștii trebuie să respecte o serie de reguli stricte. Copiii nu au voie să construiască castele de nisip ori să sape gropi, la fel cum nu este permis oamenilor să plece cu nisip de pe plajă sau scoici.

De altfel, întinsul pe nisip, doar pe un prosop este strict interzis, deoarece prosoapele pot eroda nisipul. Cei care nu respectă această regulă riscă o amendă de până la 3.000 de euro.

 

Ce pedeapsă riscă cei care cumpără bunuri contrafăcute

Pe plajele din Italia, turiștii pot da nas în nas cu vânzători ambulanți, care oferă spre vânzare haine, ceasuri și genți de firmă contrafăcute, la prețuri ce pot fi tentante. Însă, cei care cumpără astfel de produse riscă amenzi de până la 7.000 de euro sau chiar până la șase luni de închisoare, potrivit Adevărul.

Zonele în care există restricții referitoare la încălțăminte

Și încălțămintea este vizată de autoritățile italie. În Liguria, cei care poartă șlapi pe traseele de drumeție, riscându-și astfel siguranța, se pot alege cu o amendă de până la 2.500 de euro. Pe de altă parte, pe insula Capri, oamenii nu au voie să poarte „încălțămintea zgomotoasă” în orașul vechi, deoarece ar răsună prea tare pe pietrele cubice și ar duce la perturbarea liniștii.

 

Ce le este interzis turiștilor din Roma să facă

După ce au străbătut străduțele Romei la pas, mulți turiști ar fi tentați să ia o pauză la Scărilor Spaniole. Însă, staționarea sau servirea mesei pe aceste trepte celebre îl pot fi sancționate cu 400 de euro. De asemenea, se pedepsește și târârea unei valize sau a unui cărucior pe treptele monument istoric.

De altfel, până la sfârșitul lunii septembrie, copiii sub 14 ani au voie să circule în Praia a Mare (Calabria) doar până la ora 00:30. Încălcarea regulii, menită să-i protejeze de acte de vandalism și accidente, le poate atrage părinților o amendă de 250 de euro.

