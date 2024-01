Un zbor a fost anulat chiar înainte de decolare, după ce un pasager a văzut pe geam ceva care l-a speriat / Ce observase, de fapt, bărbatul (VIDEO)

Un zbor al companiei Virgin Atlantic, care trebuia să ajungă la New York, a fost anulat chiar înainte de decolare, după ce un pasager îngrijorat a anunțat că de pe aripa avionului lipseau mai multe șuruburi. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, relatează .

Phil Hardy, în vârstă de 41 de ani, aflat la bordul zborului VS127 la Aeroportul Manchester, s-a îngrijorat după ce a observat că lipsesc patru șuruburi de pe aripa avionului, așa că .

„Sunt un călător pașnic, dar partenera mea nu prea a apreciat informațiile pe care i le transmisesem și a început să intre în panică, iar eu încercam să-i liniștesc cât mai mult”, a transmis Hardy agenției Kennedy News.

„Am considerat că este mai bine să transmit asta unui însoțitor de zbor, în scop preventiv”, a mai adăugat el.

Un reprezentant al Virgin Atlantic a transmis că inginerii au fost imediat chemați pentru efectuarea unor verificări de întreținere a aeronavei Airbus A330 înainte de decolarea programată spre Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York.

